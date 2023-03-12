تشكيل الزمالك - لا تغييرات عن مباراة الترجي في مواجهة إنبي

الأحد، 12 مارس 2023 - 18:01

كتب : إبراهيم رمضان

سيف جعفر يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الترجي

احتفظ جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بنفس تشكيل فريقه الذي خاض به مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا أمام إنبي.

ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف – سيف جعفر

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – محمود الونش – محمد طارق – عمرو السيسي – إبراهيما نداي – يوسف أسامة – سيد عبد الله – أحمد بلحاج – سامسون

الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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