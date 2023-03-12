برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس

الأحد، 12 مارس 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

تعادل نانت مع نيس بهدفين لكل فريق على ملعب الأول في الجولة الـ 25 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل في صفوف نانت وتسجيله لهدف إنقاذ الفريق من الخسارة.

وسجل هدفا نانت كل من مصطفى محمد وموسى سيسوكو، بينما سجل لنيس يوسف ندايشيمييو و تاريم موفي.

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التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 29 في المركز الـ 14 كما ارتفع رصيد نيس للنقطة الـ 43 في المركز السابع.

أحداث المباراة

تقدم نيس بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق تاريم موفي برأسية مستغلا ركلة ركنية.

وتعادل نانت في الدقيقة الـ 31 عن طريق موسى سيسوكو بركلة جزاء.

وبعد دقيقتين فقط احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لنانت ولكنها أهدرت عن طريق لودوفيتش بلاس.

وفي الشوط الثاني دخل مصطفى محمد بديلا لموزيس سيمون في الدقيقة الـ 65.

وعاد نيس للتقدم من جديد بهدف ثاني في الدقيقة الـ 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق يوسف ندايشيميي.

وفي الدقيقة الـ 89 تعادل مصطفى محمد لنانت برأسية رائعة مستغلا عرضية من جواو فيكتور.

هدف مصطفى كان هو التاسع له بقميص نانت منذ بداية الموسم خلال 40 مشاركة.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد ليون خارج ملعبه يوم 17 مارس المقبل في الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي، بينما سيلعب نيس ضد شيريف تيراسبول في إياب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

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