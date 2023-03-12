تحديد موعد قرعة كأس الرابطة
الأحد، 12 مارس 2023 - 17:37
كتب : FilGoal
أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة والمشرف على لجنة المسابقات موعد قرعة كأس الرابطة.
وقال عامر حسين في تصريحات مرسلة للصحفيين إن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قررت إجراء قرعة كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل.
وتقام قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة في الثانية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
ويشارك في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية المصرية كل أندية الدوري المصري ما عدا الداخلية وأسوان بعد خسارتهما في الدور التمهيدي.
ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية من الموسم الماضي بعدما فاز على غزل المحلة.
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