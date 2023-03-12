بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب

تعرض فريق ميتيلاند لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام ليجنبي متذيل ترتيب الدوري الدنماركي في الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى من المسابقة.

وخسر ميتيلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعبه أمام ليجنبي.

وبدأ إمام أساسيا ضد فريق لينجبي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري.

وشارك إمام عاشور قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 74 من المباراة.

وافتتج ليجنبي التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق الأيسلندي سايفار ماجنسون.

ونجح ميتيلاند في إدراك التعادل عن طريق أرال سيمسر من تسديدة قوية في الدقيقة 57.

وتقدم ماجنسون مجددا في الدقيقة 79 لصالح ليجنبي قبل أن يقتل جيتكاير اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد ميتيلاند عند 27 نقطة في المركز الثامن ليتأزم موقفه من التأهل إلى مرحلة المنافسة على اللقب.

ويبتعد ميتيلاند بفارق نقطة واحدة عن المراكز المؤدية لمرحلة المنافسة على اللقب.

وكان إمام عاشور قد شارك في خمس مباريات منذ انضمامه إلى ميتيلاند ونجح في تسجيل هدفين.

واستمرت معاناة ميتيلاند في الدوري بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي، بتعادل وخسارتين.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.

نظام الدوري

يشارك 12 ناديا في الدوري الدنماركي وتقام المرحلة الأولى بمواجهات ذهابا وإيابا.

يتم ترتيب الفرق ويتأهل أول ستة أندية إلى مرحلة المنافسة على اللقب بينما أصحاب المراكز من السابع إلى الثاني عشر للمنافسة على الهبوط.

ويتبقى جولة ختامية في المرحلة الأولى ليتم حسم الفرق المتأهلة.

وبعد تقسيم الفرق تتنافس الستة فرق الأولى بخوض مباريات بنظام الذهاب والإياب تضاف لنقط المرحلة الأولى، ويحسم صاحب المركز الأول لقب الدوري الدنماركي ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما صاحب المركز الثاني يتأهل رسميا إلى دوري المؤتمر، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع أول المنافسة على الهبوط (المركز السابع) ليتأهل الفائز إلى دوري المؤتمرات.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر إلى الدرجة الثانية.