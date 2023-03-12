فيوتشر يعود ثانيا من أسوان رغم هدف إيفونا التاريخي

فاز فيوتشر على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 21 للدوري المصري.

وسجّل كريم وليد وعلي زعزع ثنائية فيوتشر، ثم سجّل ماليك إيفونا هدف أسوان الوحيد.

ليرفع فيوتشر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني من 21 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الثالث من 20 مباراة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 44 نقطة من 18 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز 12.

دكة بدلاء نارية

عرفت مقاعد بدلاء الفريقين حضور العديد من النجوم البارزة والأوراق الرابحة.

في فيوتشر حضر أحمد رفعت لأول مرة محليًا هذا الموسم وظهر على دكة البدلاء رفقة أحمد ععاطف.

فيما حضر ماليك إيفونا وديلسون إينكادا على دكة بدلاء أسوان.

أسبقية مبكرة

بحث فيوتشر عن هدف مبكر قبل انقضاء دقيقتين من انطلاقة عبد الكبير الوادي، لكن المغربي سدد كرة جاورت القائم.

الهدف لم يتأخر، فأرسل محمد رضا "بوبو" عرضية قابلها كريم وليد بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك أسوان بالدقيقة السابعة.

ليسجل كريم وليد أول هدف له هذا الموسم، والأول له في الدوري منذ 6 أغسطس 2022 أمام غزل المحلة.

كما صنع بوبو هدفه الرابع هذا الموسم، ليكون قد ساهم في 9 أهداف في دوري 2023.

وعاد فيوتشر للتسجيل محليًا بعد صيام استمر 195 دقيقة منذ مباراة حرس الحدود، إذ تعادل بعدها سلبيًا مرتين أمام المقاولون العرب والإسماعيلي.

فيما سجّل لاعب من فيوتشر لأول مرة منذ 288 دقيقة محليًا لأن هدف الحدود كان عكسيًا.

أسوان حاول الرد، فانطلق محمد ناجي وأطلق تسديدة قوية تصدى لها جنش ببراعة كبيرة في الدقيقة 17.

إصابة

مع بداية الشوط الثاني أقحم أيمن الرمادي مدرب أسوان الثنائي ديلسون وأحمد خالد، بدلا من محمد ناجي وبلال السيد.

لكن مرت دقيقتان فقط حتى اضطر الرمادي للتدخل مجددا بعد إصابة محمد حمدي زكي، ليتم الدفع بـ إيفونا.

الرمادي تدخل مجددا في الدقيقة 60 وأدخل محمد مرسي بدلا من حسام عرفات.

في المقابل أجرى علي ماهر أول تغيير في الدقيقة 67 بدخول علي زعزع بدلا من كريم وليد صاحب الهدف.

فيوتشر كاد أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 70 برأسية الوادي، لكنها استقرت بين قفازي عمرو حسام.

لكن البديل زعزع نجح في التسجيل بالدقيقة 78 برأسية بعد عرضية جوزيف نجويم.

ليسجل زعزع أول هدف له هذا الموسم، كما سجل لأول مرة منذ 23 أغسطس 2022 أمام سموحة.

هدف تاريخي

وعندما اعتقد فيوتشر أن المباراة باتت في قبضته، ظهر إيفونا من العدم وراوغ 4 أفراد وسجّل في الشباك الخالية هدفا تاريخيا.

ليسجل المهاجم الجابوني ثاني أهدافه هذا الموسم في مشاركته السادسة في الدوري، والأول له منذ أن هز شباك المصري يوم 29 ديسمبر الماضي.

ورفع إيفونا رصيده إلى 14 هدفا في مسيرته بالدوري المصري، منها 12 بقميص الأهلي.