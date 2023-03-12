مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام نيس
الأحد، 12 مارس 2023 - 15:25
كتب : FilGoal
يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء فريق نانت ضد نيس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويستضيف نانت فريق نيس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بينما نيس في المركز السابع بـ 42 نقطة.
وخاض مصطفى محمد 26 مباراة مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
ونجح المهاجم المصري في المساهمة بثمانية أهداف في الدوري بتسجيل خمسة أهداف وصناعة 3 آخرين.
ولعب مصطفى بشكل عام 39 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 13 هدفا.
وشارك مصطفى في آخر مباراتين مع نانت كبديل في آخر 21 دقيقة.
وكانت آخر أهداف مصطفى محمد في الدوري الفرنسي في شباك مونبيليه في الجولة التاسعة عشر.
وتعرض نانت للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي.
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