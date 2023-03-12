دون أهداف للمباراة السادسة على التوالي.. ألانيا سبور يخسر بمشاركة كوكا

خسر ألانيا سبور أمام مضيفه أنقرة جوتشو بهدفين دون رد في الجولة 25 للدوري التركي.

وشارك أحمد حسن "كوكا" في المباراة أساسيًا، وخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وسجّل الجامبي علي سو هدف أنقرة جوتشو الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف الأنجولي ميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وحصل كوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 42، ثم غادر االملعب في الدقيقة 68 وعوضه ويلسون إدواردو.

وتجمد رصيد ألانيا سبور عند 28 نقطة في المركز 11، بينما رفع أنقرة جوتشو رصيده إلى 25 نقطة في المركز 13.

وظهر كوكا بشكل أساسي في الدوري التركي للمباراة رقم 18 على التوالي، لكن صيامه التهديفي في المسابقة استمر للمباراة السادسة على التوالي.

ويتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين المبدئية التي أعلن عنها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل توقف مارس المقبل.

ويلعب كوكا معارًا من أولمبياكوس اليوناني إلى ألانيا منذ مطلع الموسم الحالي.