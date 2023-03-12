دون أهداف للمباراة السادسة على التوالي.. ألانيا سبور يخسر بمشاركة كوكا

الأحد، 12 مارس 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانيا سبور - أنقرة جوتشو

خسر ألانيا سبور أمام مضيفه أنقرة جوتشو بهدفين دون رد في الجولة 25 للدوري التركي.

وشارك أحمد حسن "كوكا" في المباراة أساسيًا، وخرج مستبدلا في الشوط الثاني.

وسجّل الجامبي علي سو هدف أنقرة جوتشو الأول في الدقيقة 18، ثم أضاف الأنجولي ميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وحصل كوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 42، ثم غادر االملعب في الدقيقة 68 وعوضه ويلسون إدواردو.

وتجمد رصيد ألانيا سبور عند 28 نقطة في المركز 11، بينما رفع أنقرة جوتشو رصيده إلى 25 نقطة في المركز 13.

وظهر كوكا بشكل أساسي في الدوري التركي للمباراة رقم 18 على التوالي، لكن صيامه التهديفي في المسابقة استمر للمباراة السادسة على التوالي.

ويتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين المبدئية التي أعلن عنها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل توقف مارس المقبل.

ويلعب كوكا معارًا من أولمبياكوس اليوناني إلى ألانيا منذ مطلع الموسم الحالي.

الدوري التركي ألانيا سبور أنقرة جوتشو
نرشح لكم
سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس بمشاركة إمام عاشور.. موقف ميتيلاند يتأزم قبل المرحلة الختامية بعد خسارة من متذيل الترتيب انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2) (2) نيس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام نيس انتهت الدوري الدنماركي - ميتيلاند (1)-(3) لينجبي.. نهاية المباراة ميليتاو: صلاح خطير دائما.. لكنه يمتلك حافزا إضافيا ضد ريال مدريد الأهرام: سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول
أخر الأخبار
تشكيل إنبي - رفيق كابو يقود الهجوم أمام الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفه التاسع.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد نيس 2 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك - لا تغييرات عن مباراة الترجي في مواجهة إنبي 12 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك صناعة وعودة جيسوس.. أرسنال يضرب فولام بالثلاثة ويواصل مطاردة اللقب 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برأسية قاتلة.. مصطفى محمد ينقذ نانت من الخسارة ضد نيس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مباراة الجدل التحكيمي.. مانشستر يونايتد يفقد نقطتين بالتعادل مع ساوثامبتون 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد قرعة كأس الرابطة 36 دقيقة | الكرة المصرية
فيوتشر يعود ثانيا من أسوان رغم هدف إيفونا التاريخي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة