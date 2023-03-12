مباشر الدوري المصري - أسوان (0) (1) فيوتشر.. تألق جنش

الأحد، 12 مارس 2023 - 14:34

كتب : FilGoal

أسوان - أيمن الرمادي

يحل فيوتشر ضيفا على أسوان في الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــــا

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ق.17 تسديدة قوية من محمد ناجي يتألق أمامها جنش الذي يتصدى ويحافظ على نظافة شباكه

ق.7 جوووول كريم وليد يسجل الهدف الأول لـ فيوتشر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق.2 انطلاقة خطيرة من عبد الكبير الوادي الذي استغل خطأ في التمرير بدفاع أسوان وسدد كرة جاورت القائم

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الثالثة عصرًا

أسوان فيوتشر الدوري المصري
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