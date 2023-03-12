ميليتاو: صلاح خطير دائما.. لكنه يمتلك حافزا إضافيا ضد ريال مدريد

حذر إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد، من خطورة محمد صلاح نجم ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال ميليتاو في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إكو" الإنجليزي: "مباراة ليفربول الماضية كانت واحدة من الليالي التاريخية في مسيرتي الرياضية، فزنا 5-2 وسجلت هدفا في ملعب خاصة لأي لاعب كرة قدم".

وأضاف: "لكن قائمة ليفربول رائعة ولا نريد أن يفاجئونا في ملعبنا، محمد صلاح وصل إلى مستوى جيد في خط الهجوم".

وشدد: "صلاح خطير دائمًا، وأمام ريال مدريد يكون محتفزًا بشكلٍ إضافي، وكذلك روبيرتو فيرمينو الذي عاد للتسجيل مجددا، ولهذا لم تُحسَم المواجهة بعد".

وتابع: "بعض الناس يعتقدون أن التأهل حُسِم، لكني أتوقع مباراة كبيرة بين فريقين من الأعظم في عالم كرة القدم".

وأشار: "من الجلي أن ريال مدريد لديه أسبقية كبيرة، ولكن يجب أن ننتظر 90 دقائق لنحسم التأهل".

وأكمل: "في نسخ سابقة من دوري أبطال أوروبا اختبرنا مواقف كان التأهل فيها على الحافة، تلك دروس لنا. ليفربول تطور في المباريات الأخيرة ورأينا ما حدث في مباراته أمام مانشستر يونايتد".

وأوضح: "نتوقع ليفربول مختلفًا عن الذي واجهناه في أنفيلد، لأنهم سيخاطرون لمحاولة تسجيل الأهداف، التحدي بالنسبة لنا سيكون عدم تذكُر نتيجة الذهاب".

واعترف: "لدينا أفضلية في الإياب بسبب لعبنا أمام جماهيرنا، ليفربول سيعاني من ضغط كبير في كل دقيقة تمر".

وأتم: "لقد عانينا في التسجيل والفوز منذ مباراة ليفربول، لكني متأكد أن ذلك سيتغير في سانتياجو برنابيو".

وسجّل صلاح هدفًا في خسارة ليفربول بهدفين مقابل خمسة في مباراة الذهاب قبل حوالي 3 أسابيع.

وسجل ميليتاو هدف ريال مدريد الثالث في مباراة الذهاب، فيما تولى فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة تسجيل بقية الأهداف.