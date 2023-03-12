ميليتاو: صلاح خطير دائما.. لكنه يمتلك حافزا إضافيا ضد ريال مدريد
الأحد، 12 مارس 2023 - 14:32
كتب : FilGoal
حذر إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد، من خطورة محمد صلاح نجم ليفربول.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو مساء الأربعاء بإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال ميليتاو في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إكو" الإنجليزي: "مباراة ليفربول الماضية كانت واحدة من الليالي التاريخية في مسيرتي الرياضية، فزنا 5-2 وسجلت هدفا في ملعب خاصة لأي لاعب كرة قدم".
وأضاف: "لكن قائمة ليفربول رائعة ولا نريد أن يفاجئونا في ملعبنا، محمد صلاح وصل إلى مستوى جيد في خط الهجوم".
وشدد: "صلاح خطير دائمًا، وأمام ريال مدريد يكون محتفزًا بشكلٍ إضافي، وكذلك روبيرتو فيرمينو الذي عاد للتسجيل مجددا، ولهذا لم تُحسَم المواجهة بعد".
وتابع: "بعض الناس يعتقدون أن التأهل حُسِم، لكني أتوقع مباراة كبيرة بين فريقين من الأعظم في عالم كرة القدم".
وأشار: "من الجلي أن ريال مدريد لديه أسبقية كبيرة، ولكن يجب أن ننتظر 90 دقائق لنحسم التأهل".
وأكمل: "في نسخ سابقة من دوري أبطال أوروبا اختبرنا مواقف كان التأهل فيها على الحافة، تلك دروس لنا. ليفربول تطور في المباريات الأخيرة ورأينا ما حدث في مباراته أمام مانشستر يونايتد".
وأوضح: "نتوقع ليفربول مختلفًا عن الذي واجهناه في أنفيلد، لأنهم سيخاطرون لمحاولة تسجيل الأهداف، التحدي بالنسبة لنا سيكون عدم تذكُر نتيجة الذهاب".
واعترف: "لدينا أفضلية في الإياب بسبب لعبنا أمام جماهيرنا، ليفربول سيعاني من ضغط كبير في كل دقيقة تمر".
وأتم: "لقد عانينا في التسجيل والفوز منذ مباراة ليفربول، لكني متأكد أن ذلك سيتغير في سانتياجو برنابيو".
وسجّل صلاح هدفًا في خسارة ليفربول بهدفين مقابل خمسة في مباراة الذهاب قبل حوالي 3 أسابيع.
وسجل ميليتاو هدف ريال مدريد الثالث في مباراة الذهاب، فيما تولى فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة تسجيل بقية الأهداف.