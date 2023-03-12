الأهرام: سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بتعرض فيلا محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لواقعة سرقة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكشفت صحيفة الأهرام عن تكثيف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بتعرض فيلا محمد صلاح بالتجمع.

وأشار التقرير إلى تلقي قسم الشرطة بلاغا يفيد بسرقة أموال ومجوهرات من داخل الفيلا.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وجار استجواب الشهود وفحص كامبيرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.

وخاض صلاح 38 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في مختلف المسابقات.

وساهم النجم المصري في 33 هدفا مع الفريق بمختلف المسابقات.

ونجح صلاح في تسجيل 22 هدفا وصنع 11 آخرين.

ورفع صلاح رصيده إلى 11 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وكان النجم المصري قد كتب التاريخ في مواجهة مانشستر يونايتد بعدما أصبح الهداف التاريخي لفريق ليفربول خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتخطى صلاح، روبي فاولر لينفرد بالرقم القياسي للهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي ورفع رصيده إلى 129 هدفا.