تشكيل فيوتشر - بوبو أساسي.. ورفعت احتياطي أمام أسوان

عاد محمد رضا "بوبو" للتشكيل الأساسي لـ فيوتشر في مواجهة أسوان بالجولة 21 للدوري المصري.

ويواصل علي ماهر المدير الفني للفريق، الدفع بـ مروان محسن في خط الهجوم، مع بقاء أحمد عاطف على دكة البدلاء.

ويظهر أحمد رفعت في قائمة فيوتشر لأول مرة محليًا هذا الموسم، بعد أن شارك إفريقيًا.

في المقابل، يظهر الثنائي المحترف ماليك إيفونا وديلسون كاموني على مقاعد بدلاء أسوان.

ودفع أيمن الرمادي بمحمد حمدي زكي في خط الهجوم، ويسانده حسام عرفات ومحمد ناجي.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يتواجد أسوان في المركز 12 برصيد 25 نقطة.

تشكيل أسوان:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: محمد مصطفى "ميدو" - أحمد فتحي "كاستيلو" - محمد عطوة - علي فتحي

الوسط: رافاييل فياشيمرا - بلال السيد - عماد فتحي - محمد ناجي - حسام عرفات

الهجوم: محمد حمدي زكي

دكة البدلاء: خالد وليد - إسلام صلاح - إسلام جمال - أحمد سيد دحروج - أحمد خالد - محمد المرسي - مصطفى عبد الرسول - ماليك إيفونا - ديلسون كاموني

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - محمود رزق - علي الفيل - جوزيف نجويم

الوسط: مهند لاشين - كريم وليد - محمد رضا "بوبو"

الهجوم: عبد الكبير الوادي - مروان محسن - ناصر ماهر

دكة البدلاء: أحمد يحيى - طارق طه - أيمن الصفاقسي - محمود شعبان - غنام محمد - علي زعزع - أحمد رفعت - أحمد عاطف -

عبد الله ياسين