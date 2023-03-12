للمرة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في الدوري الدنماركي

دفع ألبرت كابيلاس المدير الفني لفريق ميتيلاند بالمحترف المصري إمام عاشور أساسيا للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الدنماركي.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

ويبدأ إمام أساسيا ضد فريق لينجبي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري والختامية في المرحلة الأولى.

ويحتل ميتيلاند المركز الثامن برصيد 27 نقطة ولا بديل عن فوزه من أجل محاولة اللحاق بالمراكز الستة الأولى المتنافسة على اللقب.

ويتم تقسيم الـ12 ناديا المشاركين في الدوري عقب الجولة الحادية والعشرين إلى أصحاب الستة مراكز الأولى للتنافس على اللقب، بينما آخر ستة مراكز تنافس على الهبوط.

وكان إمام عاشور قد شارك في خمس مباريات منذ انضمامه إلى ميتيلاند ونجح في تسجيل هدفين.

ويعاني ميتيلاند في آخر جولتين من عدم تسجيل أهداف بعدما خسر في مواجهة وتعادل في الأخرى.

وانضم إمام عاشور إلى ميتيلاند في يناير الماضي قادما من فريق الزمالك.

وكان ميتيلاند قد ودع منافسات الدوري الأوروبي بعد الخسارة من سبورتنج لشبونة.