أحمد الجندي: أحلم بذهبية أولمبياد باريس والمشاركة رفقة شقيقي.. وموقف الفروسية من الخماسي الحديث

أعرب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث عن حلمه بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس 2024 في العام المقبل.

وفاز أحمد الجندي بذهبية كأس العالم لـ الخماسي الحديث 2023 والمقامة في القاهرة.

وقال الجندي عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم: "شريف العريان نقل اتحاد الخماسي الحديث لطفرة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية".

وأضاف "الميداليات العالمية لمصر حاليا في كافة المستويات سواء ناشئين أو شباب أو كبار بالإضافة إلى أولمبية".

وشدد الجندي "أحلم بتحقيق ميدالية ذهبية في باريس 2024 وعدم الاكتفاء بإنجاز فضية طوكيو".

ونجح أحمد الجندي في حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 في مفاجأة كبيرة بعدما تقدم من المركز الثالث عشر في الترتيب العام إلى الثاني في أخر سباق.

وتابع "رياضة الفروسية مستمرة في منافسات الخماسي الحديث حتى أولمبياد باريس المقبلة وبعد ذلك سيتم تغييرها برياضة أخرى".

واختتم الجندي تصريحاته "شقيقي محمد أصغر مني بعامين والحمد لله يقدم مستويات رائعة، ونحلم أن نتشارك سويا في أولمبياد باريس والحلم الأكبر ألا تكون فقط مشاركة ولكن ميداليتين".