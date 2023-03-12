تقرير تركي: خطوة تفصل تولي جيرارد تدريب تريزيجيه في طرابزن

الأحد، 12 مارس 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

اقترب الإنجليزي ستيفن جيرارد من تولي تدريب فريق طرابزون سبور التركي.

وذكرت صحيفة Karar التركية أن جيرارد تواجد في إسطنبول الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن تولي تدريب طرابزون.

وتولى المفاوضات مع جيرارد، إرتوجرول دوجان نائب رئيس مجلس الإدارةو الذي يترقب تولي رئاسة النادي.

ويعقد طرابزون جمعية عمومية يومي 25 و26 مارس المقبلين لانتخاب دوجان كرئيس جديد للنادي.

وينتظر دوجان تولي رئاسة النادي لإتمام التعاقد مع جيرارد الذي يحضر لتعويض عبد الله أفشي.

واستقال أفشي من منصبه قبل عدة أيام بسبب تراجع نتائج الفريق رغم تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

ويقود عبد القادر بيتيجين مهمة تدريب طرابزون مؤقتًا في الوقت الحالي لحين التعاقد مع مدرب دائم.

ويلعب المصري محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف طرابزون سبور منذ مطلع الموسم الجاري.

وسبق لـ تريزيجيه العمل مع جيرارد لفترة قصيرة في أستون فيلا، مباشرةً قبل أن يرحل نحو باشاكشهير سبور على سبيل الإعارة الموسم الماضي.

وتولى جيرارد تدريب أستون فيلا بين نوفمبر 2021 وأكتوبر 2022.

وعمل جيرارد سابقا في تدريب شباب ليفربول، ثم قاد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بين يونيو 2018 ونوفمبر 2021.

ويحتل طرابزون سبور المركز السادس في الدوري التركي برصيد 38 نقطة، بفارق 22 نقطة عن جالاتسراي المتصدر.

ويعاني تريزيجيه حاليا من إصابة ستبعده عن معسكر منتخب مصر المقبل في توقف شهر مارس لمواجهة مالاوي مرتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

طرابزون سبور جيرارد تريزيجيه الدوري التركي
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