لوكاس هيرنانديز: سأكون جاهزا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا

يطمح لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ، في التعافي بالوقت المنافس ليلحق بنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويعاني لوكاس من قطع في الرباط الصليبي تعرّض له في كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلاده فرنسا.

وقال لوكاس في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "أنا بخير، أتعافى من الإصابة حاليًا".

وأضاف: "سأكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، الركبة المصابة تتعافى بشكل جيد حتى اللحظة".

وأصيب لوكاس في مباراة أستراليا يوم 22 نوفمبر الماضي، فيما يقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو المقبل.

ووصل بايرن ميونيخ إلى مرحلة ربع النهائي بعد أن أطاح بـ باريس سان جيرمان من دور الستة عشر بالفوز عليه 3-0 في مجموع المباراتين.

واستقدم بايرن في سوق الانتقالات الشتوية الثنائي دالي بليند، وجواو كانسيلو، لتعويض غياب لوكاس الطويل.

ويجيد لوكاس المشاركة في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر، ويحتاج أولًا إلى التعافي في الوقت المناسب، وثانيًا إلى وصول زملائه إلى نهائي إسطنبول، ليستطيع تحقيق ما عود به.