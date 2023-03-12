مهاجم ليفربول السابق: صلاح فقد الشغف.. ربما يجب بيعه الصيف المقبل

الأحد، 12 مارس 2023 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء

يرى جون ألدريدج مهاجم ليفربول السابق، أن بيع محمد صلاح الصيف المقبل سيصب في مصلحة الريدز.

وخسر ليفربول أمس السبت أمام مضيفه بورنموث بهدف دون رد، مباراة عرفت إهدار صلاح لركلة جزاء.

وقال ألدريدج عبر صحيفة "صنداي وورلد": "في المواسم القليلة الماضية، فريق كلوب كان يمتاز بالسرعة والقوة والرغبة في مثل تلك الصراعات، لكن كل ذلك تغيّر".

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وأضاف: "عندما أنظر إلى لغة جسد محمد صلاح، أشعر أن هناك شيئًا ليس في محله".

وتابع: "دعونا نخرج ركلة الجزاء التي أخرجها من المعادلة، وسنرى أنه افتقد للشغف".

وأشار: "أكره كتابة شيء سلبي عن أحد أعظم لاعبي ليفربول على مر التاريخ، لكن ربما يكون هناك نقاش حول إمكانية بيع صلاح الصيف المقبل واستثمار تلك الأموال في القيام بصفقات جديدة".

وأتم: "لكن تلك الفكرة يمكن أن تنتظر حتى نهاية الموسم، وإلى حينها، يجب أن يقود صلاح ليفربول كمهاجم من الطراز الأول، وهو لم يفعل ذلك أمام بورنموث".

ولعب ألدريدج في صفوف ليفربول بين 1987 و1989، كما مثّل ريال سوسيداد وترانمير روفرز.

وبات صلاح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" متجاوزًا روبي فاولر.

وسجل صلاح 22 هدفا في 38 مباراة، وصنع 11 خلال الموسم الحالي رفقة ليفربول.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى صيف 2025، وقد انضم إلى الفريق في صيف 2017 قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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