موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يواصل مراقبة كفاراتسخيليا

يواصل ريال مدريد مراقبة خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي المتألق هذا الموسم.

ولا يزال كفاراتسخيليا يقدم موسما مذهلا في موسمه الأول مع نابولي والأول بشكل عام في الدوريات الخمس الكبرى.

وكان الدولي الجورجي قد انتقل إلى نابولي في الصيف الماضي قادما من دينامو باتومي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مراقبة ريال مدريد للدولي الجورجي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يؤمن بالجودة التي يمتلكها اللاعب، ويتسلح بكونه أحد مشجعي النادي.

وفي التوقيت نفسه أوضح التقرير أن نابولي حتى الآن غير راغب في بيع كفاراتسخيليا والذي يرتبط بتعاقد مع النادي حتى 2027.

وسجل الدولي الجورجي أمس السبت هدفا رائعا في شباك أتالانتا ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بقميص نابولي في الموسم من 28 مباراة.

ونجح كفاراتسخيليا والملقب بـ كفارادونا في صناعة 15 هدفا آخرين ليصبح مساهما بهدف في كل مباراة.

وينفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق 18 نقطة عن إنتر أقرب منافسيه.