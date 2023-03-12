موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يواصل مراقبة كفاراتسخيليا

الأحد، 12 مارس 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

كفاراتسخيليا - نابولي

يواصل ريال مدريد مراقبة خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي المتألق هذا الموسم.

ولا يزال كفاراتسخيليا يقدم موسما مذهلا في موسمه الأول مع نابولي والأول بشكل عام في الدوريات الخمس الكبرى.

وكان الدولي الجورجي قد انتقل إلى نابولي في الصيف الماضي قادما من دينامو باتومي.

أخبار متعلقة:
قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية ممنوع الاقتراب من نابولي.. مالديني يُسقط إنتر بخسارة تاريخية نابولي يبسط سيطرته.. كفاراستخيليا أفضل لاعب في شهر فبراير من الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي - ميلان يرد على نابولي بالخسارة أمام فيورنتينا

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مراقبة ريال مدريد للدولي الجورجي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يؤمن بالجودة التي يمتلكها اللاعب، ويتسلح بكونه أحد مشجعي النادي.

وفي التوقيت نفسه أوضح التقرير أن نابولي حتى الآن غير راغب في بيع كفاراتسخيليا والذي يرتبط بتعاقد مع النادي حتى 2027.

وسجل الدولي الجورجي أمس السبت هدفا رائعا في شباك أتالانتا ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بقميص نابولي في الموسم من 28 مباراة.

ونجح كفاراتسخيليا والملقب بـ كفارادونا في صناعة 15 هدفا آخرين ليصبح مساهما بهدف في كل مباراة.

وينفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق 18 نقطة عن إنتر أقرب منافسيه.

ريال مدريد الدوري الإيطالي نابولي كفاراتسخيليا
نرشح لكم
تقرير: برشلونة يفضل جوندوجان على بيرناردو سيلفا موندو ديبورتيفو: باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع ديمبيلي أحمد الشيخ ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التشيكي مبابي: مستقبلي مع سان جيرمان؟ تركيزي فقط على الموسم الحالي خبر في الجول – محمد عاطف لاعب بترول أسيوط يقضي فترة معايشة في باستيا الفرنسي الفتح السعودي ينهي أزمة نجم منتخب بيرو تقرير سعودي: أهلي جدة يتمم اتفاقه مع نجم الهلال رومانو: النصر السعودي يخطط للتعاقد مع فيرمينو
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - أسوان ضد فيوتشر 10 دقيقة | الدوري المصري
ميليتاو: صلاح خطير دائما.. لكنه يمتلك حافزا إضافيا ضد ريال مدريد 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهرام: سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل فيوتشر - بوبو أساسي.. ورفعت احتياطي أمام أسوان 29 دقيقة | الدوري المصري
للمرة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في الدوري الدنماركي 32 دقيقة | المحترفون
أحمد الجندي: أحلم بذهبية أولمبياد باريس والمشاركة رفقة شقيقي.. وموقف الفروسية من الخماسي الحديث 41 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير تركي: خطوة تفصل تولي جيرارد تدريب تريزيجيه في طرابزن 45 دقيقة | المحترفون
لوكاس هيرنانديز: سأكون جاهزا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة