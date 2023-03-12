ثاني إسباني في التاريخ.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا لمنتخب الإكوادور

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عن تعيين الإسباني فيليكس سانشيز مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.

ويتولى سانشيز مهمة منتخب "لا تراي" حتى كأس العالم 2026.

وارتبط اسم سانشيز بخلافة كارلوس كيروش في تدريب إيران، بعد أن خلفه كيروس نفسه في تدريب قطر، لكن الوجهة الإكوادورية ستكون مصير سانشيز.

ورحل سانشيز عن تدريب قطر بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وسبق لـ سانشيز العمل كمدرب في أكاديمية لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة، قبل أن يبدأ عمله في أكاديمية أسباير القطرية عام 2006.

واستمر سانشيز في قطر حوالي 16 عامًا أشرف خلالها على تدريبات منتخبات تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول الذي أشرف على تكوين أغلب أفراده منذ فترة المراهقة.

وقاد سانشيز منتخب قطر منذ 2017، وقاده لإنجاز تاريخي بالتتويج بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها، لكنه فشل في الظهور بشكلٍ قوي في المونديال الذي استضافته الدولة الخليجية العربية.

وخسرت قطر مبارياتها الثلاث في الدور الأول أمام الإكوادور، والسنغال، وهولندا.

ويحضر سانشيز إلى الإكوادور لتعويض الأرجنتيني جوستافو ألفارو الذي رحل عن منتخب "لا تراي" بعد توديع المونديال.

ويقود سانشيز منتخب الإكوادور في توقف مارس المقبل الذي يخوض فيه مباراتين وديتين أمام أستراليا في سيدني وميلبورن يومي 24 و28 من الشهر الجاري.

وبات سانشيز ثاني مدرب إسباني في تاريخ الإكوادور بعد خوسيه بلاناس أرتيس الذي تولى المهمة عام 1949، ورابع مدرب أوروبي عمومًا.