ثاني إسباني في التاريخ.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا لمنتخب الإكوادور

الأحد، 12 مارس 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

فيليكس سانشيز

أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم عن تعيين الإسباني فيليكس سانشيز مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول.

ويتولى سانشيز مهمة منتخب "لا تراي" حتى كأس العالم 2026.

وارتبط اسم سانشيز بخلافة كارلوس كيروش في تدريب إيران، بعد أن خلفه كيروس نفسه في تدريب قطر، لكن الوجهة الإكوادورية ستكون مصير سانشيز.

ورحل سانشيز عن تدريب قطر بعد توديع كأس العالم 2022 من الدور الأول.

وسبق لـ سانشيز العمل كمدرب في أكاديمية لاماسيا الخاصة بنادي برشلونة، قبل أن يبدأ عمله في أكاديمية أسباير القطرية عام 2006.

واستمر سانشيز في قطر حوالي 16 عامًا أشرف خلالها على تدريبات منتخبات تحت 19 عامًا وتحت 20 عامًا وتحت 23 عامًا، وصولًا إلى المنتخب الأول الذي أشرف على تكوين أغلب أفراده منذ فترة المراهقة.

وقاد سانشيز منتخب قطر منذ 2017، وقاده لإنجاز تاريخي بالتتويج بكأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخها، لكنه فشل في الظهور بشكلٍ قوي في المونديال الذي استضافته الدولة الخليجية العربية.

وخسرت قطر مبارياتها الثلاث في الدور الأول أمام الإكوادور، والسنغال، وهولندا.

ويحضر سانشيز إلى الإكوادور لتعويض الأرجنتيني جوستافو ألفارو الذي رحل عن منتخب "لا تراي" بعد توديع المونديال.

ويقود سانشيز منتخب الإكوادور في توقف مارس المقبل الذي يخوض فيه مباراتين وديتين أمام أستراليا في سيدني وميلبورن يومي 24 و28 من الشهر الجاري.

وبات سانشيز ثاني مدرب إسباني في تاريخ الإكوادور بعد خوسيه بلاناس أرتيس الذي تولى المهمة عام 1949، ورابع مدرب أوروبي عمومًا.

الإكوادور فيليكس سانشيز
نرشح لكم
لصالح مرضى السرطان.. بيع قفازات مارتينيز في نهائي كأس العالم فاز على منتخب مصر الأولمبي.. فيرناندو باتيستا مديرا فنيا لـ فنزويلا تقرير: تمت.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا جديدا لمنتخب الإكوادور من مباراة واحدة.. تحديد ملعبي نهائي كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا 2023 حوار- بطل العالم ونجم بيتيس.. عن ميسي وملحمة جماهير الأرجنتين ومواجهة يونايتد بعد أسبوع من إعلان القائمة.. الأرجنتين تستدعي جيوفاني سيميوني ارتبط اسمه من قبل بتدريب منتخب مصر.. جاريكا يعود إلى فيليز بعد 10 سنوات قبل لقاء السعودية الودي.. نيستور بيكرمان يرحل عن تدريب فنزويلا
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يواصل مراقبة كفاراتسخيليا 17 دقيقة | ميركاتو
ثاني إسباني في التاريخ.. فيليكس سانشيز مديرا فنيا لمنتخب الإكوادور 48 دقيقة | أمريكا
أليجري: الفوز على سامبدوريا يقفز بنا للمركز الثاني.. وبوجبا متاح 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة 18 على التوالي.. كوكا أساسي أمام أنقرة جوتشو من أجل هدف غائب 57 دقيقة | المحترفون
ماركا: رغم إتمامه 46 عامًا.. ماتيو لاهوز لا يفكر في الاعتزال ساعة | الدوري الإسباني
أس: أربيلوا ينافس راؤول وتشابي ألونسو على تدريب ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
صنداونز: سنواجه الهلال برغبة الانتصار.. نحن ناد محترف وغير ذلك ليس من عادتنا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الأحد 12 مارس 2023.. الزمالك في الدوري والرباعي المحترف 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة