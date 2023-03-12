أليجري: الفوز على سامبدوريا يقفز بنا للمركز الثاني.. وبوجبا متاح

الأحد، 12 مارس 2023 - 12:13

كتب : FilGoal

بول بوجبا - ماسيمليانو أليجري

يرى ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أن الفوز على سامبدوريا سيقفز بالفريق إلى المركز الثاني.

وتعرض يوفنتوس إلى خصم 15 نقطة هذا الموسم في مسابقة الدروي الإيطالي بسبب مخالفات مالية، لكن على ما يبدو أن أليجري يتحدث بالنقاط التي جمعها الفريق.

ويستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

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وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "قد يبدو الأمر سهلا قبل مواجهة سامبدوريا، ولكن نتائجهم الأخيرة يمكن أن تكون خادعة فدائما ما يخسرون بفارق ضئيل جدا".

وشدد "مواجهة سامبدوريا مهمة جدا للغاية لجدول الدوري، لأول مرة يمكننا أن نحقق المركز الثاني من خلال تجاوز إنتر بثلاث نقاط".

ويحتل حاليا يوفنتوس المركز الثامن في الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة وحال حصل على الـ 15 نقطة المخصومة منه يقفز إلى 50 نقطة بالتساوي مع إنتر.

وكان إنتر قد خسر أمام سبيزيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نفس الجولة.

وبسؤاله عن موقف بول بوجبا أوضح "اللاعب متاح، الأمر ليس أنه تأخر يوم الخميس ولم يلعب فسيبقى خارجا".

وكان قد تم استبعاد بول بوجبا من مواجهة فرايبورج في الدوري الأوروبي لأسباب انضباطية بعد وصوله متأخرا إلى مقر النادي قبل تدريبات الفريق.

وتابع "لا أعرف التشكيل الأساسي حتى الآن، لكن الثنائي ماتيا بيرين ودوسان فلاوهوفيتش أساسيان بالتأكيد".

واختتم أليجري تصريحاته بالحديث عن خصم النقاط قائلا: "الأمر ليس عائقا ولا مصدرا للتحفيز، علينا تسجيل النقاط التي نحتاجها في الملعب، لكن الفوز بالدوري أمر صعب بالتأكيد".

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