للمرة 18 على التوالي.. كوكا أساسي أمام أنقرة جوتشو من أجل هدف غائب

الأحد، 12 مارس 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانيا سبور

دفع إرسون يانال المدير الفني لـ ألانيا سبور، بمهاجمه المصري أحمد حسن "كوكا" أساسيًا في مواجهة أنقرة جوتشو.

ويحل ألانيا سبور ضيفًا على أنقرة جوتشو في الجولة 25 للدوري التركي.

ويشارك كوكا أساسيا للمرة 18 على التوالي في الدوري التركي هذا الموسم.

ويبحث كوكا عن هدف بعد غيابه عن التسجيل في آخر 5 جولات من المسابقة.

ويمتلك كوكا في رصيده 9 أهداف في 21 مباراة خاضها بمختلف البطولات رفقة ألانيا سبور.

ويتواجد كوكا ضمن قائمة المحترفين المبدئية التي أعلن عنها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل توقف مارس المقبل.

ويلعب كوكا معارًا من أولمبياكوس اليوناني إلى ألانيا منذ مطلع الموسم الحالي.

ويحتل ألانيا سبور المركز 11 في الدوري التركي الممتاز.

أحمد حسن كوكا الدوري التركي ألانيا سبور
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