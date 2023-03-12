ماركا: رغم إتمامه 46 عامًا.. ماتيو لاهوز لا يفكر في الاعتزال

الأحد، 12 مارس 2023 - 11:59

كتب : FilGoal

أنطونيو ماتيو لاهوز - ليونيل ميسي

يسعى أنطونيو ماتيو لاهوز الحكم الإسباني، إلى مواصلة إدارة المباريات في الموسم المقبل رغم تقدمه في العمر.

ويحتفل ماتيو لاهوز اليوم الأحد بعيد ميلاده رقم 46، لكنه لا يفكر في الاعتزال بوقتٍ قريب.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن نيّة ماتيو لاهوز ألا يكون الموسم الحالي هو الأخير له في الملاعب.

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ولم يعد الحكام مجبرين على الاعتزال عند إتمام 45 عامًا، ويمكن التجديد لهم بقرار من لجنة الحكام المحلية.

وأشار التقرير إلى أن مستقبل ماتيو لاهوز يتوقف في هذه الحالة على موافقة ميدينا كانتاليخو رئيس لجنة الحكام الإسبانية.

ويعد ماتيو لاهوز أنجح حكم إسباني في السنوات الأخيرة، إذ أدار نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، كما ظهر في 5 مباريات بكأس العالم خلال نسختي 2018 و2022.

وأثار ماتيو لاهوز الكثير من الجدل بسبب إسرافه في إشهار البطاقات الصفراء، خصوصًا في مباراة الأرجنتين وهولندا بربع نهائي كأس العالم، ثم مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني.

ويحكّم ماتيو لاهوز في الدوري الإسباني منذ عام 2008، فيما حصل على الشارة الدولية في 2011.

ويشتهر ماتيو لاهوز بشخصيته المختلفة عن نظرائه في المهنة، إذ كان دومًا محط الأنظار، وتفوقت نجوميته على كثير من عناصر اللعبة.

الدوري الإسباني ماتيو لاهوز
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