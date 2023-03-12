مواعيد مباريات الأحد 12 مارس 2023.. الزمالك في الدوري والرباعي المحترف

الأحد، 12 مارس 2023 - 10:35

كتب : FilGoal

الزمالك - إنبي

يشهد اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مارس 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويعود الزمالك لخوض منافسات الدوري من جديد قبل المواجهة المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام إنبي أمير مرتضى يكشف خطة سفر الزمالك إلى الجزائر.. وموقف التجديد للثنائي الشاب الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة الزمالك - استمرار غياب شيكابالا وعبد الشافي أمام إنبي وعودة سامسون

الدوري المصري

يحل فريق فيوتشر ضيفا على أسوان في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويقام اللقاء على استاد أسوان، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الزمالك فريق إنبي على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

تقام أربع منافسات في المسابقة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ساوثامبتون في تمام الرابعة عصرا على ملعب أولد ترافورد ويذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما في نفس التوقيت يحل أرسنال ضيفا على فولام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف وست هام فريق أستون فيلا في الرابعة عصرا أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف نيوكاسل فريق ولفرهامبتون في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا في مباراة منتظرة، على فريق أتليتك بلباو في تمام العاشرة مساء على ملعب سان مامبيس.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

المحترفون

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد فريق نيس في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بينما يحل ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد كوكا ضيفا على أنقرة جوجو في الثانية عشر والنصف ظهرا في الدوري التركي.

ويستضيف طرابزون سبور في نفس المسابقة فريق أضنة ديمرسبور، في الثالثة عصرا ويلعب محمود تريزيجيه ضمن صفوف طرابزون.

بينما في الدوري الدنماركي يستضيف ميتيلاند الذي يلعب ضمن صفوفه إمام عاشور فريق لينجبي في تمام الثالثة عصرا.

الدوري المصري الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني المحترفون القنوات الناقلة
نرشح لكم
أمير مرتضى يتحدث عن تسريب العقود وأزمة كهربا وبيع إمام وحقيقة رحيل فيريرا أمير مرتضى يكشف خطة سفر الزمالك إلى الجزائر.. وموقف التجديد للثنائي الشاب شوقي غريب: من يهدر يخسر.. هذا ما يجب أن يتعلمه اللاعبون أحمد سامي: هكذا فزنا على المقاولون.. والمكافآت سبب ارتفاع الصوت الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات أحمد عاطف رجل مباراة المقاولون وسموحة القائم يقف عائقا ضد المقاولون العرب ويُسهم بانتصار سموحة
أخر الأخبار
ماركا: رغم إتمامه 46 عامًا.. ماتيو لاهوز لا يفكر في الاعتزال 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أس: أربيلوا ينافس راؤول وتشابي ألونسو على تدريب ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
صنداونز: سنواجه الهلال برغبة الانتصار.. نحن ناد محترف وغير ذلك ليس من عادتنا ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الأحد 12 مارس 2023.. الزمالك في الدوري والرباعي المحترف ساعة | الكرة المصرية
3000.. ميسي يصنع ومبابي يسجل في فوز متأخر لـ باريس سان جيرمان 11 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - فوز سيدات الأهلي وسموحة يواصل ملاحقة الزمالك.. تعرف على الترتيب 11 ساعة | كرة يد
أمير مرتضى يتحدث عن تسريب العقود وأزمة كهربا وبيع إمام وحقيقة رحيل فيريرا 12 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى يكشف خطة سفر الزمالك إلى الجزائر.. وموقف التجديد للثنائي الشاب 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة