مواعيد مباريات الأحد 12 مارس 2023.. الزمالك في الدوري والرباعي المحترف

يشهد اليوم الأحد الموافق 12 من شهر مارس 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويعود الزمالك لخوض منافسات الدوري من جديد قبل المواجهة المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

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الدوري المصري

يحل فريق فيوتشر ضيفا على أسوان في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويقام اللقاء على استاد أسوان، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الزمالك فريق إنبي على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

تقام أربع منافسات في المسابقة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ساوثامبتون في تمام الرابعة عصرا على ملعب أولد ترافورد ويذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم.

بينما في نفس التوقيت يحل أرسنال ضيفا على فولام ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

ويستضيف وست هام فريق أستون فيلا في الرابعة عصرا أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف نيوكاسل فريق ولفرهامبتون في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل برشلونة ضيفا في مباراة منتظرة، على فريق أتليتك بلباو في تمام العاشرة مساء على ملعب سان مامبيس.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

المحترفون

يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد فريق نيس في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بينما يحل ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد كوكا ضيفا على أنقرة جوجو في الثانية عشر والنصف ظهرا في الدوري التركي.

ويستضيف طرابزون سبور في نفس المسابقة فريق أضنة ديمرسبور، في الثالثة عصرا ويلعب محمود تريزيجيه ضمن صفوف طرابزون.

بينما في الدوري الدنماركي يستضيف ميتيلاند الذي يلعب ضمن صفوفه إمام عاشور فريق لينجبي في تمام الثالثة عصرا.