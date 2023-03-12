3000.. ميسي يصنع ومبابي يسجل في فوز متأخر لـ باريس سان جيرمان
الأحد، 12 مارس 2023 - 00:21
كتب : FilGoal
تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه بريست بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الفرنسي.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
سجل الهدف الأول كارلس سولير في الدقيقة 37.
وتعادل فرانك أونورا في الدقيقة 43، بعد تمريرة من رومان ديل كاستيو.
هدف الفوز جاء متأخرا في الدقيقة 90، ولكنه فتح الطريق لما هو أكثر من النقاط الثلاث.
الهدف سجله كيليان مبابي، بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي.
هدف مبابي كان رقم 3000 لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.
ورفع باريس رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 11 نقطة عن مارسيليا الذي لم يلعب بعد.
فيما تجمد رصيد بريست عند 23 نقطة ف المركز الخامس عشر.
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