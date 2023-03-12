كرة يد - فوز سيدات الأهلي وسموحة يواصل ملاحقة الزمالك.. تعرف على الترتيب

انتهت منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري لكرة اليد "سيدات".

وفاز الأهلي المتصدر على الشمس صاحب المركز الثاني بنتيجة 22-20، ليبتعد بصدارة الترتيب.

فيما فاز سبورتنج على الطيران 23-15.

وواصل سموحة ملاحقة الزمالك على المركز الرابع بالفوز على الجزيرة بنتيجة 39-30.

أما الزمالك فعاد للانتصارات بعد خسارة القمة، متغلبا على المعادي بنتيجة كبيرة (31-18).

وجاءت نتائج الجولة الـ 11 كالآتي:

الأهلي 22-20 الشمس

الزمالك 31-18 المعادي

سبورتنج 23-15 الطيران

سموحة 39-30 الجزيرة

وتقام المرحلة الثانية من دوري عمومي السيدات بمشاركة ثمانية فرق.

وإليكم الترتيب بعد نهاية مباريات الجولة العاشرة:

1- الأهلي 32 نقطة

2- الشمس 27 نقطة

3- سبورتنج 26 نقطة

4- الزمالك 25 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- الطيران 16 نقطة

7- المعادي 14 نقطة

8- الجزيرة 13 نقطة

ويتأهل أول أربعة فرق من المرحلة الثانية إلى الدور النهائي لحسم اللقب على أن تختتم المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 21 مارس.

ويصعد الفريق صاحب المركز الأول ورصيده نقطتين بينما المركز الثاني 1.5 نقطة والثالث بنقطة واحدة وأخيرا الرابع بـ 0.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية من دوري عمومي السيدات خلال الفترة من 27 أبريل إلى 29 من الشهر نفسه، بنظام مجموعة من دور واحد بين الفرق الأربعة المتأهلة.