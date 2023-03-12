أمير مرتضى يكشف خطة سفر الزمالك إلى الجزائر.. وموقف التجديد للثنائي الشاب

الأحد، 12 مارس 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

أمير مرتضى منصور - مران الزمالك في الإمارات

أوضح أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك خطة الفريق للسفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وموقف التجديد للثنائي سيف جعفر ويوسف أسامة.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري، ثم يشد الرحال صوب الجزائر من أجل مباراة حاسمة في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "مثلما خسرنا من شباب بلوزداد على ملعبنا بإمكاننا الفوز عليهم خارجه، وقادرون على اللعب بقوة الفوز".

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وأضاف "رئيس النادي طالب بتوفير كل شيء للفريق والسفر سيكون بطائرة خاصة من أجل راحة اللاعبين والخصوصية، وسنسافر يوم 14 مارس الجاري من أجل إقامة معسكر في الجزائر قبل المباراة".

وأوضح "محمود عبد الرازق شيكابالا سليم ويعاني من دور برد فقط وليس كما أشيع".

وتابع "ليس لدينا سوى أن نحارب في كل المباريات المقبلة بجميع البطولات، لأن تلك هي هوية الزمالك في الفترة الأخيرة".

وواصل "الجمهور ينتظر منا الكثير، وعانينا في بداية الموسم من هبوط المستوى لكن قادرين على العودة لمكانتنا ومباراة إنبي المقبلة من أجل استكمال المشوار".

وأردف "سيف فاروق جعفر سجل ضد الترجي ويلعب بشكل أساسي لكن هذا لا يعني أننا سنجدد تعاقده، سيكون الأمر عن طريق موافقة المدير الفني قبل نهاية العقود".

وشدد "سنجدد تعاقد سيف جعفر ويوسف أسامة في الوقت المناسب حتى لا يتأثر تركيزهم".

وأتم "سنعدل تعاقد محمد صبحي وندعمه لو واصل بنفس المستوى وهذا وعد الإدارة له".

وسجل سيف جعفر هدف تقدم الزمالك ضد الترجي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، فيما شارك محمد صبحي أساسيا في حراسة مرمى الأبيض بآخر مباراتين.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

ويأتي في المركز الثالث بمجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

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