شوقي غريب: من يهدر يخسر.. هذا ما يجب أن يتعلمه اللاعبون

السبت، 11 مارس 2023 - 23:58

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

تحدث شوقي غريب مدرب المقاولون العرب عن هزيمة الفريق أمام سموحة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وقال غريب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس:"أخطر فرصنا كانت من الكرات العرضية، وكنا نحاول زيادة الكثافة العددية في الملعب. أهدرنا عدة فرص وضربنا العارضة مرتين".

وأضاف "كان لدينا 6 أو 7 فرص للتسجيل، ولكن هذه هي كرة القدم. تهدر كثيرا فتخسر. لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

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وأوضح "تلقينا هدفا بتسديدة من مسافة بعيدة، ولم يكن علينا أي خطورة أخرى. إذا واصلت الإهدار وركنت إلى تسجيل التالية فستخسر، وهذا درس نعلمه للاعبين الآن".

وواصل غريب "ضغطنا لوقت طويل أمام فريق جيد ومتحرك ولديه هدافين ولاعبين دوليين. أهنئ سموحة على الفوز".

وتابع "نحن لسنا فريقا لنجم. ليس لدينا نجم بعينه والأهداف متقاسمة بين اللاعبين. لدي 30 لاعبا غير اللاعبين تحت السن، لا يمكنني التحجج بالنقص أو الغيابات".

وأكمل "المركز ليس مهما بقدر أهمية تطور اللاعبين من اجتياز الظروف. لا يزال الوقت أمامنا".

واختتم "سنستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في أبريل المقبل. سنحاول تعويض الهزائم الأخيرة".

وتكبد ذئاب الجبل خسارتهم الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحدث لأول منذ الموسم قبل الماضي حيث خسر الفريق 4 مباريات متتالية.

وانتهت سلسلة التعادلات بين الفريقين في مواجهات الدوري الأخيرة، فانتهت آخر 4 مباريات بينهما بالتعادل، وسبقها فوز سموحة 2-1.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق حسين فيصل.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

بينما ارتقى سموحة الذي حقق فوزه الثاني على التوالي للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

المقاولون العرب سموحة شوقي غريب الدوري المصري
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