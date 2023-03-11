أحمد سامي: هكذا فزنا على المقاولون.. والمكافآت سبب ارتفاع الصوت

أبدى أحمد سامي مدرب سموحة سعادته بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أهنئ اللاعبين فأنا أرهقهم كثيرا. نحن لا نلعب على المربع الذهبي بل المراكز المتقدمة والبعد عن صراع الهبوط".

وأضاف "شوقي غريب مدرب المقاولون مدرب كبير. لقد قدم مباراة كبيرة وأنا أعرف أنه يعتمد على السرعة والقوة والكرات الطويلة في ظهر الدفاعات".

وأوضح "حصلنا على فرصنا ووفقنا في التسجيل. هذا الفوز مهم لدفعنا إلى الأمام في جدول الترتيب".

وتابع سامي "لعبت على تضييق المساحات أمام فريق غير معتاد على الاستحواذ فتركته له في البداية".

وواصل "لدينا فترة توقف يمكننا استغلالها لالتقاط الأنفاس. القائمة ليست كبيرة، ولكننا سننهي هذا الموسم بشكل جيد ثم سنرى ما سيحدث في الموسم التالي".

وعن سبب ارتفاع أصوات الاحتفال داخل غرفة الملابس قال: "لدينا لائحة مكافآت وقد فزنا للمباراة الثانية على التوالي، فوضعت مكافأة صغيرة فوقها".

لقاءات خاصة مع أحمد سامي المدير الفني لسموحة وأحمد حكم لاعب الفريق عقب الفوز على المقاولون العرب#ستاد_مصر pic.twitter.com/QvrlzvBH82 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2023

وتكبد ذئاب الجبل خسارتهم الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحدث لأول منذ الموسم قبل الماضي حيث خسر الفريق 4 مباريات متتالية.

وانتهت سلسلة التعادلات بين الفريقين في مواجهات الدوري الأخيرة، فانتهت آخر 4 مباريات بينهما بالتعادل، وسبقها فوز سموحة 2-1.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق حسين فيصل.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

بينما ارتقى سموحة الذي حقق فوزه الثاني على التوالي للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.