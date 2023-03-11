كرة طائرة - الأهلي إلى نصف نهائي الدوري بالفوز على الطيران.. النتائج والمباريات القادمة
السبت، 11 مارس 2023 - 23:38
كتب : محمد سمير
فاز الأهلي على الطيران بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط ضمن منافسات الجولة الثانية لربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.
وانتهت الأشواط لصالح الأهلي على النحو التالي: 25-19 / 25-11 / 25-7.
بذلك يكرر الأهلي فوزه على الطيران بنفس النتيجة في الجولة الأولى، ويتأهل إلى نصف النهائي.
ويلعب الأهلي ضد سموحة الذي كرر فوزه على سبورتينج بنفس النتيجة 3-1 ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.
وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري 3-2، بعد الفوز 3-0 في المباراة الأولى.
وتأهل الزمالك لملاقاة الفائز من بتروجت وطلائع الجيش.
وفاز بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وهي نفس نتيجة فوز الطلائع في المباراة الأولى.
وبذلك يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة يوم الإثنين 13 مارس.
نتائج الدور ربع النهائي:
الجمعة 10 مارس:
سموحة 3-1 سبورتنج
طلائع الجيش 3-1 بتروجت
الاتحاد 0-3 الزمالك
الأهلي 3-0 الطيران
السبت 11 مارس:
سبورتنج 1-3 سموحة
بتروجت 3-1 طلائع الجيش
الزمالك 3-0 الاتحاد
الطيران 0-3 الأهلي
الإثنين 13 مارس:
طلائع الجيش × بتروجت (المباراة الفاصلة)
مواجهات نصف النهائي:
الأهلي × سموحة
الزمالك × (بتروجت - طلائع الجيش)