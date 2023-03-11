كرة طائرة - الأهلي إلى نصف نهائي الدوري بالفوز على الطيران.. النتائج والمباريات القادمة

السبت، 11 مارس 2023 - 23:38

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة طائرة

فاز الأهلي على الطيران بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط ضمن منافسات الجولة الثانية لربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.

وانتهت الأشواط لصالح الأهلي على النحو التالي: 25-19 / 25-11 / 25-7.

بذلك يكرر الأهلي فوزه على الطيران بنفس النتيجة في الجولة الأولى، ويتأهل إلى نصف النهائي.

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ويلعب الأهلي ضد سموحة الذي كرر فوزه على سبورتينج بنفس النتيجة 3-1 ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري 3-2، بعد الفوز 3-0 في المباراة الأولى.

وتأهل الزمالك لملاقاة الفائز من بتروجت وطلائع الجيش.

وفاز بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وهي نفس نتيجة فوز الطلائع في المباراة الأولى.

وبذلك يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة يوم الإثنين 13 مارس.

نتائج الدور ربع النهائي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة 3-1 سبورتنج

طلائع الجيش 3-1 بتروجت

الاتحاد 0-3 الزمالك

الأهلي 3-0 الطيران

السبت 11 مارس:

سبورتنج 1-3 سموحة

بتروجت 3-1 طلائع الجيش

الزمالك 3-0 الاتحاد

الطيران 0-3 الأهلي

الإثنين 13 مارس:

طلائع الجيش × بتروجت (المباراة الفاصلة)

مواجهات نصف النهائي:

الأهلي × سموحة

الزمالك × (بتروجت - طلائع الجيش)

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