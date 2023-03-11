الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران

السبت، 11 مارس 2023 - 22:41

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أوضح حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد موقف تعاقد كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق وزوران مانولوفيتش المدير الفني.

وقال الرجال لـFilGoal.com: "عقد مابولولو مستمر مع الاتحاد للموسم المقبل وسيتم تجديد تعاقده".

ويحتل الأنجولي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف خلف أحمد الشيخ جناح غزل المحلة.

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وأضاف "الاتحاد تعاقد مع زوران مانولوفيتش لمدة موسمين، ويحق للنادي فسخ التعاقد بشكل مجاني بعد نهاية الدور الأول، ومن حقه دفع شرطا جزائيا من أجل الرحيل".

وشدد "الصربي مستمر مع الفريق وسيتم تعديل عقده في الفترة المقبلة مع محمد مصيلحي رئيس النادي".

وتولى الصربي تدريب الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري ويحقق نتائج إيجابية مع الفريق.

ويحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد مرور 20 مباراة.

ولم يخسر الاتحاد خلال آخر 8 جولات من الدوري المصري، فحقق الفوز في 5 وتعادل في 3.

ويستعد الفريق الفريق لمواجهة غزل المحلة يوم 16 مارس الجاري.

الاتحاد الدوري المصري زوران مانولوفيتش مابولولو
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