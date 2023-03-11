قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية

السبت، 11 مارس 2023 - 22:14

كتب : FilGoal

خيفتشيا كفاراستخيليا - نابولي

عاد قطار نابولي للانطلاق مجددا بالفوز 2-0 على أتالانتا في الجولة 26 من الدوري الإيطالي، عقب الخسارة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا الجولة الماضية ضد لاتسيو.

سجل ثنائية نابولي: خيفتيشا كفاراستخيليا وأمير رحماني.

وافترس نابولي ضيفه أتالانتا إذ وصل الاستحواذ لـ 60% بالإضافة لـ 18 تسديدة مقابل 40% و6 تسديدات فقط للضيوف.

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وأعاد نابولي الفارق لـ 18 نقطة مع إنتر من جديد بعدما تعثر الأخير ضد سبيزيا أمس بالخسارة 2-1.

وأصبح رصيد البارتينوبي 68 نقطة مقابل 50 لإنتر.

فيما تكبد أتالانتا هزيمته الثالثة في آخر 4 مباريات.

وتوقف رصيده عند 42 نقطة في المركز السادس.

وصف المباراة

تألق خوان موسو حارس أتالانتا في التصدي لفرصة ماتيو بوليتانو في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول كاد بوليتانو أن يسجل لكن محاولته مرت منعها موسم.

في الشوط الثاني ضغط البارتينوبي بقوة بحثا عن التقدم.

واصل موسو التألق وتصدى لتسديدة فيكتور أوسيمين.

وفي الدقيقة 59 مرت رأسية الهداف النيجيري بجوار القائم الأيسر.

ومع مرور ساعة من عمر اللقاء اهتزت الشباك بهدف من مجهود فردي رائع للجورجي خيفتيشا كفاراستخيليا حيث توغل صوب منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

حاول الكولومبي لويس مورييل من تعديل النتيجة في الدقيقة 73 فسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

بعدها تصدى جوليني لرأسية دوفان زاباتا ليمنع التعادل للضيوف.

نابولي لم ينتظر كثيرا ومن ركنية نفذها إيلف إلماس أودع الألباني أمير رحماني برأسية قوية هدف نابولي الثاني في الدقيقة 77.

كاد ماتيو روجيري أن يسجل هدف تقليص الفارق لنابولي لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 83.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد لتنتهي المباراة بفوز نابولي الثاني والعشرين في الدوري الموسم الحالي.

الدوري الإيطالي نابولي أتالانتا
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