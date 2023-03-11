الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات

طالب عددا من أندية دوري الدرجة الثانية المصري بتأجيل مباريات الجولة 23 بسبب ضغط الجدول في المسابقة.

وتقام الجولة 22 للمجموعة الأولى في الدرجة الثانية يوم الأربعاء المقبل 15 مارس، والجولة 23 يوم الإثنين الذي يليه 20 من الشهر ذاته.

بينما تقام مباريات الجولة 22 للمجموعة الثانية يوم الجمعة 17 مارس، والجولة 23 يوم الثلاثاء 21.

وفي المجموعة الثالثة تقام مباريات الجولة 22 يوم الأربعاء 15 مارس والجولة 23 يوم الأحد 19 من الشهر ذاته.

وقال محمد بسيوني رئيس نادي المنصور لـFilGoal.com: "تم التنسيق مع المدير الفني ياسر الكناني وسيتم إرسال خطابا لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة بلدية المحلة إلى يوم الثلاثاء أو الأربعاء بدلا من الأحد".

من جانبه قال مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة لـFilGoal.com: "ليس هناك داع للتأجيل لأنها جولة وحيدة سيتم ضغطها فقط ولكن سنعترض إذا كان هناك ضغط مباريات بعد شهر رمضان لأنه سيكون أمر غير طبيعي".

أما أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي السكة الحديد قال لـFilGoal.com: "السكة الحديد خاض مباراة مع الاتصالات يوم الأحد ثم الجمعة مع منتخب السويس ثم الجمعة المقبلة مع بتروجت ثم الثلاثاء مع وادي دجلة ،هناك ضغط مباريات الفريق وعدم تكافؤ للفرص فلماذا هذا الضغط والأفضل تأجيلها لبعد شهر رمضان".

وصرح الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس لـFilGoal.com: "بالفعل الجولة 23 بالنسبة لنا تم تأجيلها لفريق دكرنس مع كفر الشيخ ووصل لنا خطابا منذ 4 أيام بذلك".

وتحدث نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لـFilGoal.com قائلا: "مباريات بحري للجولة 22 ستكون الأربعاء والجولة 23 ستكون الأحد، أين الوقت الكافي لذلك والمجهود والسفر لماذا لا نلعب الثلاثاء لكي نحصل على راحة كافية قبل مواجهة الجولة 23 ثم السفر قبل بداية شهر رمضان، سنرسل خطابا لاتحاد الكرة لتأجيل الجولة".

وقال سامر عبد الرمن المدير الفني لنادي المستقبل لـFilGoal.com: "سنلعب الجمعة والثلاثاء وليس لدينا اعتراض فهي جولة وحيدة تم ضغطها فقط من أجل شهر رمضان".

وكشف جمعة مشهور المدير الفني لنادي المصرية للاتصالات لـFilGoal.com: "سنلعب الخميس مع الإعلاميين والثلاثاء مع الترسانة فلذلك حصلنا على 5 أيام بين المبارتين أما لو كنا سنلعب الجمعة والثلاثاء كنا سنعترض لأنه سيكون أمرا مرهقا علينا".

وأخيرا تواصل FilGoal.com مع مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات الخاصة بالقسم الثاني وقال: "إذا كان هناك اعتراضات من الأندية فيجب إرسال خطابا للجنة المسابقات لعرضها عليها وعلى عامر حسين المشرف على المسابقات لإتخاذ القرار سواء باستمرار إقامة الجولة في موعدها أو تأجيلها".