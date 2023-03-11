أحمد عاطف رجل مباراة المقاولون وسموحة

السبت، 11 مارس 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

أحمد عاطف قطة - المقاولون العرب

حصل أحمد عاطف "قطة" لاعب المقاولون العرب على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة.

أحمد عاطف

النادي : المقاولون العرب

سموحة
المقاولون العرب

وفاز سموحة على المقاولون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري.

وتكبد ذئاب الجبل خسارتهم الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحدث لأول منذ الموسم قبل الماضي حيث خسر الفريق 4 مباريات متتالية.

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وانتهت سلسلة التعادلات بين الفريقين في مواجهات الدوري الأخيرة، فانتهت آخر 4 مباريات بينهما بالتعادل، وسبقها فوز سموحة 2-1.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

بينما ارتقى سموحة الذي حقق فوزه الثاني على التوالي للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

ويعد الظهير الأيمن الشاب هو اللاعب رقم 12 من المقاولون الذي يفوز بهذه الجائزة منذ بداية الموسم.

وإليكم أرقام أحمد عاطف في المباراة أمام سموحة:

لعب 90 دقيقة.

لمس الكرة 71 مرة.

صناعة الفرص 1.

استعادة الكرة 7.

تدخلات أرضية ناجحة 3.

تدخلات هوائية ناجحة 2.

الحصول على أخطاء 2.

المقاولون العرب الدوري المصري أحمد عاطف
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