كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الاتحاد وينتظر منافسه في نصف نهائي الدوري

السبت، 11 مارس 2023 - 22:04

كتب : محمد سمير

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة طائرة

في مباراة مثيرة، تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2 في الأشواط ضمن منافسات الجولة الثانية لربع نهائي دوري رجال الكرة الطائرة والمقام بنظام خروج المغلوب.

وجاءت نتيجة أول شوطين لصالح الزمالك 25-18.

وفاز الاتحاد في الشوط الثالث بنتيجة 28-26، ثم في الرابع بنتيجة 26-24.

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وفي الشوط الخامس والحاسم فاز الزمالك بنتيجة 15-10.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0 في المباراة الأولى.

بذلك يتأهل الزمالك لملاقاة الفائز من بتروجت وطلائع الجيش.

وفاز بتروجت على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وهي نفس نتيجة فوز الطلائع في المباراة الأولى.

وبذلك يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة يوم الإثنين 13 مارس.

وكرر سموحة فوزه على سبورتينج بنفس النتيجة 3-1 ليحسم تأهله إلى نصف النهائي، ويلاقي الفائز من الأهلي والطيران.

وكان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى على الطيران بنتيجة 3-0، والمباراة الثانية جارية الآن.

وإليكم جدول الدور ربع النهائي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة 3-1 سبورتنج

طلائع الجيش 3-1 بتروجت

الاتحاد 0-3 الزمالك

الأهلي 3-0 الطيران

السبت 11 مارس:

سبورتنج 1-3 سموحة

بتروجت 3-1 طلائع الجيش

الزمالك 3-0 الاتحاد

الطيران × الأهلي

وحال اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الإثنين 13 مارس.

وتقام منافسات الدوري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بطريقة Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى قبل النهائي.

ولم يخسر الأهلي أي مباراة هذا الموسم بعد تحقيق الفوز في كافة المراحل السابقة التمهيدية والدور الأول وقبل النهائي بنظام المجموعة.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب الدوري.

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