القائم يقف عائقا ضد المقاولون العرب ويُسهم بانتصار سموحة

السبت، 11 مارس 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

المقاولون - سموحة

تدّخل القائم الأيمن لـ سموحة وكتب خسارة ثالثة على التوالي لـ المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 1-0 في الجولة 21 من المسابقة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق حسين فيصل.

وتكبد ذئاب الجبل خسارتهم الثالثة على التوالي في الدوري هذا الموسم، وهو ما يحدث لأول منذ الموسم قبل الماضي حيث خسر الفريق 4 مباريات متتالية.

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وانتهت سلسلة التعادلات بين الفريقين في مواجهات الدوري الأخيرة، فانتهت آخر 4 مباريات بينهما بالتعادل، وسبقها فوز سموحة 2-1.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

بينما ارتقى سموحة الذي حقق فوزه الثاني على التوالي للمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

التشكيل

وبدأ عمر صلاح للمباراة الثانية على التوالي في مرمى الفريق السكندري.

وعاد عمر فتحي للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه في وسط المقاولون العرب.

فيما غاب عمر فايد عن لقاء اليوم بعدما شارك أساسيا ضد الأهلي، وعوضه أحمد الشيمي في ظل غياب أحمد علاء أيضا.

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وصف المباراة

بداية اللقاء كانت هادئة، وفي الدقيقة 15 تحصل شريف رضا على بطاقة صفراء بعد عرقلة عمر فتحي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 23 مرر عمر فتحي بعد مراوغة رائعة كرة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن خالد في منتصف المرمى.

بعد دقيقتين ومن مرتدة سريعة سدد حسين فيصل كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس.

شوط ذئاب الجبل

سيطر المقاولون العرب في الشوط الثاني بحثا عن التعادل فوصل استحواذه لـ 68% وأطلق لاعبيه 11 تسديدة.

في الدقيقة 55 سدد أحمد عاطف كرة قوية أبعدها عمر صلاح لركنية.

سدد عبد الرحمن خالد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 69.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء منع القائم الأيمن رأسية البديل مامادو نياس بعد عرضية من أحمد عاطف "قطة".

وفي الدقيقة 88 أرسل نفس اللاعب عرضية ووقف القائم الأيمن حائلا عن استقبال شباك سموحة لهدف التعادل برأسية جون أوكلي.

حاول لاعبو ذئاب الجبل تسجيل التعادل لكن المباراة انتهت بفوز الموج الأزرق.

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