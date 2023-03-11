فازوا بكل الألقاب.. السنغال بطلا لأمم إفريقيا للشباب لأول مرة على حساب جامبيا

حقق منتخب السنغال تحت 20 سنة الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023 التي أقميت في مصر بعد الفوز على جامبيا في النهائي الذي أقيم في استاد القاهرة بهدفين دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وواصلت الكرة السنغالية هيمنتها على قارة إفريقيا بعدما نجح المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم والفوز بكأس الأمم الإفريقية.

كذلك فاز منتخب الكرة الشاطئية بكأس الأمم الإفريقية للرجال. وكأس الأمم للاعبين المحليين.

وحافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه طوال البطولة التي لم تهتز بأي هدف.

كما شهدت المباراة النهائية اهتزاز بشباك منتخب جامبيا لأول مرة في البطولة.

ثنائية فوز السنغال سجلها كل من مامي فاي في الدقيقة 7، ومامادو كامارا في الدقيقة 56.

وبدأ السنغال البطولة بالفوز على نيجيريا بهدف، ثم موزمبيق بثلاثية، ثم مصر برباعية.

وفي دور الـ8 فاز منتخب السنغال على بينين بهدف ثم على تونس بثلاثية في نصف النهائي.