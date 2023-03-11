فازوا بكل الألقاب.. السنغال بطلا لأمم إفريقيا للشباب لأول مرة على حساب جامبيا

السبت، 11 مارس 2023 - 20:53

كتب : FilGoal

تتويج منتخب السنغال بـ أمم إفريقيا للشباب

حقق منتخب السنغال تحت 20 سنة الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2023 التي أقميت في مصر بعد الفوز على جامبيا في النهائي الذي أقيم في استاد القاهرة بهدفين دون رد.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها منتخب السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا للشباب.

وواصلت الكرة السنغالية هيمنتها على قارة إفريقيا بعدما نجح المنتخب الأول في التأهل لكأس العالم والفوز بكأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة:
أبطال إفريقيا - الوداد يحكم قبضته على صدارة مجموعته بثنائية أمام بترو أتليتكو في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام إنبي

كذلك فاز منتخب الكرة الشاطئية بكأس الأمم الإفريقية للرجال. وكأس الأمم للاعبين المحليين.

وحافظ منتخب السنغال على نظافة شباكه طوال البطولة التي لم تهتز بأي هدف.

كما شهدت المباراة النهائية اهتزاز بشباك منتخب جامبيا لأول مرة في البطولة.

ثنائية فوز السنغال سجلها كل من مامي فاي في الدقيقة 7، ومامادو كامارا في الدقيقة 56.

وبدأ السنغال البطولة بالفوز على نيجيريا بهدف، ثم موزمبيق بثلاثية، ثم مصر برباعية.

وفي دور الـ8 فاز منتخب السنغال على بينين بهدف ثم على تونس بثلاثية في نصف النهائي.

السنغال كأس الأمم الأفريقية للشباب جامبيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا للشباب - بمشاركة كريستو.. تونس تخسر مباراة المركز الثالث أمام نيجيريا إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان
أخر الأخبار
الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران 19 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الاتحاد وينتظر منافسه في نصف نهائي الدوري 56 دقيقة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات ساعة | الدرجة الثانية
لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية