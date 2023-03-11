كرة سلة - الرجال يكشف لـ في الجول كيف يتحرك الاتحاد في ملف المحترف

السبت، 11 مارس 2023 - 20:40

كتب : هاني العوضي

كيندال - فريق الاتحاد كرة سلة

أوضح حازم الرجال أمين صندوق نادي الاتحاد موقف النادي من اللاعب الأجنبي لفريق كرة السلة عقب إصابة كيندال ديكيس محترف فريق الرجال.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن غياب اللاعب لفترة قد تصل إلى ستة أسابيع بعد إصابته في الكتف.

وقال حازم الرجال لـ FilGoal.com: "النادي من حقه فسخ عقد اللاعب، خاصة أنه سيتعافى من الإصابة حال وصول الفريق للمرحلة النهائية من الدوري".

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وشدد "الحلول في يد المدير الفني، خاصة أن الفترة الحالية من الصعب مع لاعبين أجانب في ظل ارتباطهم بمنافسات مع فرقهم".

وأتم "نحاول التفاوض مع بعض اللاعبين، خاصة أننا نحتاج لاعبا يستطيع اللعب في مركزي 2 و3".

وأوضح النادي أن إصابة اللاعب لحقت به من مباراة مصر للتأمين الأخيرة وأسفرت عن قطع جزئي في وتر الكتف الأيسر.

ويحتاج اللاعب لعلاج وتأهيل لمدة ستة أسابيع.

وتنطلق منافسات ربع نهائي دوري السوبر يوم 24 مارس الجاري.

ويحل الاتحاد في المركز الثاني من جدول الترتيب عقب 13 جولة برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

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