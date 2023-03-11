لصالح مرضى السرطان.. بيع قفازات مارتينيز في نهائي كأس العالم

45 ألف دولار أمريكي، تلقتها المؤسسة الأرجنتينية لطب الأطفال، نظير بيع قفاز إيمليانو مارتينيز نجم منتخب البلاد وبطل كأس العالم 2022.

وأعلنت المؤسسة عبر إنستجرام عن تلقي هذا المبلغ بعد مزاد علني عبر الإنترنت نظير قفازات نهائي المونديال التي ارتداها إيميليانو أو "ديبو" كما يلقبونه في الأرجنتين.

وتم تخصيص قيمة المزاد لصالح جناح الأورام في مستشفى جاراهان الرئيسي لطب الأطفال في الأرجنتين.

ويعمل هذا الجناح على معالجة الأطفال من مرضى السرطان على وجه الخصوص.

وأقيم المزاد أمس -الجمعة- بحضور مارتينيز عبر الفيديو من إنجلترا، حيث يتواجد مع ناديه أستون فيلا.

وقال مارتينيز: "عندما منحوني هذه الفرصة لم أتردد. إنها قضية هامة للأطفال".

وأضاف "نهائي كأس العالم ليس شيئا تلعبه كل يوم، هذه القفازات مميزة، لكن أن تساعد طفلا أفضل من وضعها في خزانة داخل منزلي".

وتوج منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 في قطر بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.