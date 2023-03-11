في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام إنبي

السبت، 11 مارس 2023 - 19:36

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا يحتفل بهدفه مع الزمالك

يستمر غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي عن الزمالك أمام إنبي.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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ويغيب من الزمالك كل من شيكابالا وعبد الشافي وعمر جابر وعبد الله جمعة ومصطفى الزناري ومحمود شبانة وناصر منسي.

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن المباراة.

ويعاني شيكابالا من نزلة برد ولم يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة.

بينما يواصل عمر جابر البرنامج التأهيلي الخاص به بعد إصابته في العضلة الأمامية.

أيضا محمد عبد الشافي يواصل البرنامج التأهيلي والعلاجي بعد تعرضه لإصابة في كدمة في الكاحل خلال مباراة بيراميدز.

ويؤدي عبد الله جمعة البرنامج التأهيلي الخاص به بعد إصابته بكدمة في وجه القدم.

وخرج الثنائي محمد شبانة ومصطفى الزناري من قائمة المباراة لأسباب فنية.

ويغيب ناصر منسي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الحمراء.

وفاز الزمالك ذهابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، قبل أن ينتصر إنبي بنفس النتيجة إيابا.

وتعادل الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.

الزمالك شيكابالا إنبي الدوري المصري
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