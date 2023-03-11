الدرجة الثانية - طنطا يفرط في صدارة بحري.. والإنتاج يحقق فوزا بمجموعة القاهرة

أقيمت اليوم 4 مباريات في مجموعتي القاهرة وبحري في الدرجة الثانية المصرية.

وفرط طنطا في الانفراد بصدارة مجموعة بحري بالتعادل، فيما حقق الإنتاج الحربي فوزا في مجموعة القاهرة.

مجموعة القاهرة

حقق الإنتاج الحربي فوزا على مستقبل وطن ليرتقي على حسابه في جدول الترتيب.

وأصبح الإنتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

فيما ظل مستقبل وطن في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وحقق المصرية للاتصالات فوزا كبيرا بنتيجة 5-2 على حساب النصر استعاد به ذاكرة الانتصارات بعد هزيمتين متتالتين.

وارتفع رصيد المصرية للاتصالات لـ 30 نقطة بفارق 12 نقطة عن الصدارة.

فيما ظل النصر في المركز قبل الأخير متكبدا هزيمته الثالثة عشر في الموسم الجاري.

مجموعة بحري

ورفض طنطا الانفراد بصدارة مجموعة بحري واستغلال تعادل دكرنس مع بروكسي، وتعادل سلبيا مع الهلال بالضبعة.

وظل طنطا ثانيا برصيد 37 نقطة بالتساوي مع جمهورية شبين، فيما ظل دكرنس في الصدارة برصيد 38 نقطة.

وظل الهلال بالمركز الـ 13 برصيد 20 نقطة.

وانتصر سبورتنج على نبروه بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11، وخلف نبروه بنقطة واحدة.