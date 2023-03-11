الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 11 مارس 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الخامس للدوري برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل إنبي المركز الـ15 برصيد 17 نقطة من 20 مباراة.

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وحقق الزمالك الفوز في آخر مبارياته على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، خسر إنبي أمام المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباريات والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 12 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

وفاز الزمالك ذهابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل، قبل أن ينتصر إنبي بنفس النتيجة إيابا.

وتعادل الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في الدور الأول من الموسم الحالي.

الزمالك إنبي الدوري المصري موعد مباراة الزمالك
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