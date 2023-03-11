قائمة الزمالك - استمرار غياب شيكابالا وعبد الشافي أمام إنبي وعودة سامسون

السبت، 11 مارس 2023 - 19:07

كتب : إبراهيم رمضان

سيف جعفر يحتفل بهدفه مع الزمالك ضد الترجي

استمر غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك عن فريقه أمام إنبي.

ويلعب الزمالك ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وعاد سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك للظهور في قائمة فريقه بعد الغياب أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

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بينما يستمر غياب شيكابالا بسبب إصابته بوعكة صحية، وكذلك محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وعمر جابر للإصابة.

وخرج أيضا من القائمة ناصر منسي للإيقاف، ويغيب أيضا المدافع محمود شبانة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف – عمرو السيسي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو" – سيف جعفر – يوسف أسامة – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج

الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا

الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويأتي إنبي في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.

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