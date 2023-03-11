انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) (1) سموحة.. فوز الموج الأزرق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وسموحة في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد الرابع.

فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.

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انتهت

ق 88: رأسية جون أوكلي ترتطم بالعارضة من جديد

ق 80: عرضية من أحمد عاطف ورأسية من جون أوكلي ترتطم بالقائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: جووول أووول من حسين فيصل بتسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق 23: عمر فتحي يراوغ ببراعة ويمرر عرضية أرضية وتسديدة سهلة من عبد الرحمن خالد في يد الحارس.

ق 16: بطاقة صفراء لشريف رضا بعد عرقلة عمر فتحي.

بداية اللقاء