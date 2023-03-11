انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) (1) سموحة.. فوز الموج الأزرق
السبت، 11 مارس 2023 - 18:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب وسموحة في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد الرابع.
فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: رأسية جون أوكلي ترتطم بالعارضة من جديد
ق 80: عرضية من أحمد عاطف ورأسية من جون أوكلي ترتطم بالقائم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: جووول أووول من حسين فيصل بتسديدة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء.
ق 23: عمر فتحي يراوغ ببراعة ويمرر عرضية أرضية وتسديدة سهلة من عبد الرحمن خالد في يد الحارس.
ق 16: بطاقة صفراء لشريف رضا بعد عرقلة عمر فتحي.
بداية اللقاء
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