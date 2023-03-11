التشكيل - عمر صلاح يحرس مرمى سموحة.. والشيمي يعوض فايد في دفاع المقاولون

السبت، 11 مارس 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

عمر صلاح - سيراميكا كليوباترا - سموحة

يواصل عمر صلاح حماية مرمى سموحة في مواجهة المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على المقاولون العرب في ملعب الأخير في السابعة مساءً.

ويبدأ عمر صلاح للمباراة الثانية على التوالي في مرمى الفريق السكندري.

وعاد عمر فتحي للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه في وسط المقاولون العرب.

فيما يغيب عمر فايد عن لقاء اليوم بعدما شارك أساسيا ضد الأهلي، ويعوضه أحمد الشيمي في ظل غياب أحمد علاء أيضا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد شيمي – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح

الوسط: جوزيف أوشايا - عمر فتحي –عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا

الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو

أمامهما: محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد

الهجوم: حسام حسن

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد الرابع.

فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.

سموحة المقاولون العرب الدوري المصري في الدوري التشكيل
نرشح لكم
الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران أحمد عاطف رجل مباراة المقاولون وسموحة القائم يقف عائقا ضد المقاولون العرب ويُسهم بانتصار سموحة في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام إنبي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق قائمة الزمالك - استمرار غياب شيكابالا وعبد الشافي أمام إنبي وعودة سامسون انتهت الدوري المصري - المقاولون (0) (1) سموحة.. فوز الموج الأزرق طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة مرض شيكابالا
أخر الأخبار
الاتحاد يكشف لـ في الجول موقف تجديد تعاقد مابولولو وزوران 34 دقيقة | الدوري المصري
هالاند: أستمتع بكل لحظة هنا.. ويجب أن نتأقلم مع طرق مختلفة 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: مواجهة بالاس في ملعبه دائما صعبة.. وعلينا أن نواصل مطاردة أرسنال 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قطار البارتينوبي يعاود الانطلاق.. نابولي يفترس أتالانتا بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يحبط عودة الاتحاد وينتظر منافسه في نصف نهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
الدرجة الثانية - في الجول يكشف: مطالبات بتأجيل الجولة 23 بسبب ضغط المباريات ساعة | الدرجة الثانية
لا مرور من دربي الرور.. دورتموند يتعثر للمرة الأولى منذ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب صنداونز: الطريق طويل للغاية في دوري الأبطال.. وتاو إنسان لا يصدق ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية