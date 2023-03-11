التشكيل - عمر صلاح يحرس مرمى سموحة.. والشيمي يعوض فايد في دفاع المقاولون

يواصل عمر صلاح حماية مرمى سموحة في مواجهة المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحل سموحة ضيفا على المقاولون العرب في ملعب الأخير في السابعة مساءً.

ويبدأ عمر صلاح للمباراة الثانية على التوالي في مرمى الفريق السكندري.

وعاد عمر فتحي للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه في وسط المقاولون العرب.

فيما يغيب عمر فايد عن لقاء اليوم بعدما شارك أساسيا ضد الأهلي، ويعوضه أحمد الشيمي في ظل غياب أحمد علاء أيضا.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد شيمي – فاروقا نور الدين – أحمد عيد تمساح

الوسط: جوزيف أوشايا - عمر فتحي –عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: لويس إدوارد – جون أوكلي

فيما جاء تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – بركات حجاج – شريف رضا

الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو

أمامهما: محمد عصام – حسين فيصل – مصطفى سعد

الهجوم: حسام حسن

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الاتحاد الرابع.

فيما يحتل سموحة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.