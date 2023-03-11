مباراة تألق الأظهرة.. بايرن يضرب أوجسبورج بخماسية

حقق بايرن ميونيخ الفوز على أوجسبورج بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لم يلعب حتى الآن.

وتجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 27 في المركز الـ13.

وشهدت المباراة تألق أظهرة بايرن ميونيخ بعدما سجلوا 4 أهداف من الخماسية.

تقدم أوجسبورج بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق مرغم بريشا.

لكن بايرن انتفض وعاقب الضيوف وسجل الوافد الجديد جواو كانسيلو الهدف الأول في الدقيقة 15.

ثم أضاف الظهير الأيمن بنجامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 19، ووضع أيضا بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وجاء الدور على ليروي ساني ليسجل هدف بايرن ميونيخ الرابع في الدقيقة 45.

بينما سجل مرغم بريشا الهدف الثاني لفريقه أوجسبورج في الدقيقة 60.

واختتم ألفونسو ديفيز خماسية بايرن في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة مشاركة ساديو ماني نجم منتخب السنغال من البداية وغادر في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه ماتياس تيل.

ويلعب بوروسيا دورتموند منافس بايرن خارج ملعبه ضد شالكه في دربي الرورو مساء اليوم.