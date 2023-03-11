مباراة تألق الأظهرة.. بايرن يضرب أوجسبورج بخماسية

السبت، 11 مارس 2023 - 18:30

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج

حقق بايرن ميونيخ الفوز على أوجسبورج بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 من الدوري الألماني.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 52 في صدارة ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي لم يلعب حتى الآن.

وتجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 27 في المركز الـ13.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: الأهلي لعب شوط أول سيئ للغاية.. جازفنا في الثاني وصنداونز عاقبنا بالمرتدات كلوب: ركلة جزاء صلاح؟ سجل الكثير من الأهداف.. وبورنموث يستحق الثلاث نقاط العودة للانتصارات.. ريال مدريد يقلب النتيجة بثلاثية على إسبانيول

وشهدت المباراة تألق أظهرة بايرن ميونيخ بعدما سجلوا 4 أهداف من الخماسية.

تقدم أوجسبورج بهدف مبكر في الدقيقة 3 عن طريق مرغم بريشا.

لكن بايرن انتفض وعاقب الضيوف وسجل الوافد الجديد جواو كانسيلو الهدف الأول في الدقيقة 15.

ثم أضاف الظهير الأيمن بنجامين بافارد الهدف الثاني في الدقيقة 19، ووضع أيضا بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة 35.

وجاء الدور على ليروي ساني ليسجل هدف بايرن ميونيخ الرابع في الدقيقة 45.

بينما سجل مرغم بريشا الهدف الثاني لفريقه أوجسبورج في الدقيقة 60.

واختتم ألفونسو ديفيز خماسية بايرن في الدقيقة 74.

وشهدت المباراة مشاركة ساديو ماني نجم منتخب السنغال من البداية وغادر في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه ماتياس تيل.

ويلعب بوروسيا دورتموند منافس بايرن خارج ملعبه ضد شالكه في دربي الرورو مساء اليوم.

بايرن ميونيخ أوجسبورج الدوري الألماني
نرشح لكم
رغم التسلل والفيديو.. تشيلسي يضرب ليستر بثلاثية ويحقق فوزه الثاني على التوالي الدوري الإنجليزي - توتنام يبتعد بالمركز الرابع.. وصراع مشتعل في مقاعد الهبوط والمسابقات الأوروبية انتهت في الدوري الإنجليزي - ليستر (1) - (3) تشيلسي.. توتنام (3) - (1) نوتنجهام تشكيل الدوري الإنجليزي – مودريك وجواو فيليكس وهافيرتز ثلاثي هجومي ضد ليستر مؤتمر تشافي: أتمنى أن أكون فيرجسون برشلونة.. ولا نتأثر بسبب بيان ريال مدريد تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام بورنموث.. وتبديل وحيد كلوب: من الصعب تكرار ثلاثية صلاح وماني وفيرمينو.. ومحمد يساعد زملائه الجدد كيسي يكشف ما قاله لأنسو فاتي بعد منعه من التسجيل ضد ريال مدريد
أخر الأخبار
في الجول يكشف أسباب غياب سباعي الزمالك أمام إنبي 6 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - طنطا يفرط في صدارة بحري.. والإنتاج يخرج من مراكز هبوط مجموعة القاهرة 8 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق 27 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - استمرار غياب شيكابالا وعبد الشافي أمام إنبي وعودة سامسون 34 دقيقة | الدوري المصري
رغم التسلل والفيديو.. تشيلسي يضرب ليستر بثلاثية ويحقق فوزه الثاني على التوالي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي - توتنام يبتعد بالمركز الرابع.. وصراع مشتعل في مقاعد الهبوط والمسابقات الأوروبية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الرياضية: انتهاء أزمة النصر مع أبو جبل 44 دقيقة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية