خماسي حديث - أحمد الجندي يفوز بذهبية العالم 2023.. وبرونزية مصرية في السيدات

السبت، 11 مارس 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

أحمد الجندي

فاز أحمد الجندي بذهبية كأس العالم لـ الخماسي الحديث 2023 والمقامة في القاهرة.

صاحب الفضية الأولمبية في طوكيو 2020 وتصدر الترتيب العام في البطولة بفارق نقطتين عن بوهم سيسابا.

وحقق الجندي 1516 نقطة في منافسات السلاح والسباحة والفروسية والرماية والجري.

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وحل المصري مهند شعبان في المركز الرابع، فيما احتل محمد معتز المركز التاسع، ومحمد الجندي المركز الـ 11.

وسبق أن حقق محمد الجندي فضية النسخة السابقة من البطولة والتي استضافتها الإسكندرية آنذاك.

في حين أنهى أحمد الجندي المركز الخامس بـ 1499 نقطة وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث في أول مشاركة بعد إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

وعلى مستوى السيدات حلت المصرية سلمى عبد المقصود في المركز الثالث وحصدت البرونزية، حيث حقق 1392 نقطة بفارق 11 نقطة عن متصدرة الترتيب.

فيما احتلت ملك إسماعيل المركز الخامس.

ونجح أحمد الجندي في حصد فضية أولمبياد طوكيو 2020 في مفاجأة كبيرة بعدما تقدم من المركز الثالث عشر في الترتيب العام إلى الثاني في أخر سباق.

أحمد الجندي خماسي حديث
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