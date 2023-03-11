كلوب: ركلة جزاء صلاح؟ سجل الكثير من الأهداف.. وبورنموث يستحق الثلاث نقاط

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن بورنموث حقق فوزا مستحقا على فريقه.

كما علق المدرب الألماني على إهدار محمد صلاح نجم الريدز ركلة جزاء حرمت الفريق من الخروج بنقطة على الأقل من المباراة.

وفاز بورنموث على ليفربول بهدف دون في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عبر "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة: "خيبة آمل بكل تأكيد، لم نكن جيدين اليوم أمام فريق يلعب بشكل عميق ومنظم من الناحية الدفاعية. بورنموث يستحق النقاط الثلاث اليوم".

وأضاف مدرب ليفربول "بورنموث يقاتل من أجل البقاء في الدوري وقدم مباراة كبيرة واستغل بعض الأخطاء الفنية والسماحات التي تركناها بحثا عن تسجيل الأهداف".

وتابع "بورنموث نجح في استغلال خطأ وتسجيل هدف الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني ظهرنا بشكل جيد وحصلنا على ركلة الجزاء وأهدرنا، ثم بعد ذلك كنا في عجلة من أمرنا ولم نصنع ما يكفي".

وعن ركلة جزاء محمد صلاح أوضح "صلاح سجل الكثير من الأهداف، لكنه أهدر ركلة جزاء اليوم. هذه كرة القدم".

وواصل "صراحة ركلة الجزاء الأخيرة التي حصلنا عليها لا أعرف متى كانت، في الدوري على الأقل، منذ فترة طويلة. إنه أمر افتراضي تماما لكنني أعتقد أنه إذا سجلنا هناك فقد يتحول الأمر، وهذا لا يجعل الأداء أفضل ولكنه قد يغير النتيجة".

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول عند الدقيقة 69.

صلاح سدد للمرة الأولى ركلة جزاء خارج إطار المرمى من أصل 22 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز 16.