كلوب: ركلة جزاء صلاح؟ سجل الكثير من الأهداف.. وبورنموث يستحق الثلاث نقاط

السبت، 11 مارس 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مع محمد صلاح

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن بورنموث حقق فوزا مستحقا على فريقه.

كما علق المدرب الألماني على إهدار محمد صلاح نجم الريدز ركلة جزاء حرمت الفريق من الخروج بنقطة على الأقل من المباراة.

وفاز بورنموث على ليفربول بهدف دون في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
العودة للانتصارات.. ريال مدريد يقلب النتيجة بثلاثية على إسبانيول سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز لعنة جنوب إفريقيا مستمرة.. الأهلي يسقط أمام صنداونز بخماسية أهدر ركلة جزاء.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث

وقال كلوب عبر "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة: "خيبة آمل بكل تأكيد، لم نكن جيدين اليوم أمام فريق يلعب بشكل عميق ومنظم من الناحية الدفاعية. بورنموث يستحق النقاط الثلاث اليوم".

وأضاف مدرب ليفربول "بورنموث يقاتل من أجل البقاء في الدوري وقدم مباراة كبيرة واستغل بعض الأخطاء الفنية والسماحات التي تركناها بحثا عن تسجيل الأهداف".

وتابع "بورنموث نجح في استغلال خطأ وتسجيل هدف الشوط الأول، مع بداية الشوط الثاني ظهرنا بشكل جيد وحصلنا على ركلة الجزاء وأهدرنا، ثم بعد ذلك كنا في عجلة من أمرنا ولم نصنع ما يكفي".

وعن ركلة جزاء محمد صلاح أوضح "صلاح سجل الكثير من الأهداف، لكنه أهدر ركلة جزاء اليوم. هذه كرة القدم".

وواصل "صراحة ركلة الجزاء الأخيرة التي حصلنا عليها لا أعرف متى كانت، في الدوري على الأقل، منذ فترة طويلة. إنه أمر افتراضي تماما لكنني أعتقد أنه إذا سجلنا هناك فقد يتحول الأمر، وهذا لا يجعل الأداء أفضل ولكنه قد يغير النتيجة".

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول عند الدقيقة 69.

صلاح سدد للمرة الأولى ركلة جزاء خارج إطار المرمى من أصل 22 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي.

ليفربول توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز 16.

ليفربول محمد صلاح يورجن كلوب
نرشح لكم
أهدر ركلة جزاء.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث انتصار غائب منذ 2288 يوما.. صلاح يهدر ركلة جزاء في هزيمة ليفربول ضد بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (1) بورنموث.. خسارة غير متوقعة حجازي وطارق حامد مهددان بالإيقاف في كأس ملك السعودية أحمد الشيخ ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التشيكي دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام النصر كاد يسجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام النصر بقيادة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يقهر "نصر رونالدو" ويتصدر الدوري السعودي
أخر الأخبار
مباراة تألق الأظهرة.. بايرن يضرب أوجسبورج بخماسية دقيقة | الكرة الأوروبية
خماسي حديث - أحمد الجندي يفوز بذهبية العالم 2023.. وبرونزية مصرية في السيدات 36 دقيقة | رياضات أخرى
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع القطن.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: الأهلي لعب شوط أول سيئ للغاية.. جازفنا في الثاني وصنداونز عاقبنا بالمرتدات ساعة | الكرة الإفريقية
كلوب: ركلة جزاء صلاح؟ سجل الكثير من الأهداف.. وبورنموث يستحق الثلاث نقاط ساعة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - ليستر (1) - (2) تشيلسي.. توتنام (3) - (0) نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
العودة للانتصارات.. ريال مدريد يقلب النتيجة بثلاثية على إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 2 مجموعة الزمالك - إيجابية عينة منشطات لاعب الترجي أمام المريخ 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية