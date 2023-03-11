العودة للانتصارات.. ريال مدريد يقلب النتيجة بثلاثية على إسبانيول

السبت، 11 مارس 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد ضد إسبانيول

عاد ريال مدريد لطريق الانتصارات بالفوز على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

فوز ريال مدريد جاء بعد ثلاثة مباريات متتالية في جميع البطولات بدون تحقيق أي انتصار.

وسجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من فينيسيوس جونيور وإدير ميليتاو وماركو أسينسيو، بينما سجل خوسيلو هدف إسبانيول الوحيد.

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الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 56 في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلتقي مع أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد إسبانيول عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 13.

التشكيل

عاد لوكا مودريتش لتشكيل ريال مدريد الأساسي بعد الغياب عن المباراة الماضية ضد ريال بيتيس، بينما عوض رودريجو غياب كريم بنزيمة كرأس حربة.

تقدم إسبانيول بشكل سريع بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة عن طريق خوسيلو بالتخصص بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة أمام المرمى نحو خوسيلو الذي سجل في الشباك مباشرة.

هدف خوسيلو هو الثامن ضد ريال مدريد بقميص مختلف الأندية خلال 9 مباريات بالإضافة إلى صناعة هدف.

وكاد فيني سوزا أن يضيف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة الـ 16 ولكن تيبو كورتوا تألق في التصدي.

وتعادل فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 22 لريال مدريد بعد مجهود فردي إذ مر من مدافعين إسبانيول وسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة في المرمى.

وحاول رودريجو التسديد في الدقيقة الـ 27 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ 39 أضاف إدير ميليتاو الهدف الثاني لريال مدريد برأسية بعد عرضية رائعة بوجه القدم الخارجي من أوريلين تشواميني.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق ريال مدريد وكاد توني كروس أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 70 ولكن كرته جاورت القائم.

وسدد رودريجو ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 75 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وأنهى ريال مدريد الثلاثية بهدف في الدقيقة الـ 92 طريق ماركو أسينسيو بعد انطلاقة رائعة من ناتشو الذي مرر لأسينسيو المنفرد ليضع الكرة في الشباك.

مباراة ريال مدريد المقبلة ستكون ضد ليفربول في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، بينما سيلعب إسبانيول مع سيلتا فيجو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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