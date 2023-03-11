أهدر ركلة جزاء.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث

السبت، 11 مارس 2023 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء في خسارة فريقه ليفربول أمام بورنموث.

وفاز بورنموث على ليفربول بهدف دون في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

صلاح سدد للمرة الأولى ركلة جزاء خارج إطار المرمى من أصل 22 ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي.

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ليفربول توقف رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 26 نقطة في المركز 16.

ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

تسديدات: 2

دقة تسديدات: 50%

دقة تمريرات: 23 من 30 (77%)

ركلات جزاء: 1 ضائعة

مرواغات ناجحة: 1 من 1 (100%)

التحامات أرضية ناجحة: 1 من 3 (33%)

التحامات هوائية ناجحة: 0 من 1 (0%).

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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