بفوز قاتل على إيران.. العراق إلى كأس العالم للشباب

السبت، 11 مارس 2023 - 16:10

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو العراق بالوصول لكأس العالم للشباب

تأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وحقق منتخب العراق الفوز على إيران بهدف دون مقابل في ربع نهائي كأس آسيا تحت 20 عاما والمقامة في أوزبكستان.

وأصبح منتخب العراق هو أول المتأهلين لدور نصف النهائي ليضمن ترشحه لكأس العالم للشباب.

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وسجل هدف العراق الوحيد في المباراة على جاسم في الدقيقة الـ 91.

الأردن هو المنتخب العربي الثاني الذي لا يزال أمام الفرصة للوصول لكأس العالم.

وسيلعب منتخب الأردن مساء اليوم ضد اليابان في دور نصف النهائي.

العراق كأس العالم للشباب كأس آسيا للشباب
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