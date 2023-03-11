مؤتمر تشافي: أتمنى أن أكون فيرجسون برشلونة.. ولا نتأثر بسبب بيان ريال مدريد

السبت، 11 مارس 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

تشافي

يتمنى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة أسوة بما فعله السير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت قائلا: "من الصعب حدوث ذلك في برشلونة لكنني أتمنى ذلك".

وأكمل "بالتأكيد تعاني في بعض الأيام لكنني ممتن لرئيس النادي جوان لابورتا ومن الرائع الحصول على دعم وأتمنى البقاء هنا لعدة سنوات، لكن الأمر يعتمد على النتائج والأن ليس الوقت المناسب للحديث عن تعاقدي".

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وبقى فيرجسون في منصبه مع مانشستر يونايتد لـ27 عاما منذ 1986 وحتى اعتزاله في 2013.

فيما يستمر تعاقد تشافي مع برشلونة حتى صيف عام 2024.

وعن مواجهة أتليتك بلباو غدا الأحد في ملعب سان ماميس في الجولة 25 من الدوري الإسباني قال: "الفوز غدا وأمام ريال مدريد سيقربنا من لقب الدوري".

وواصل "الآن نحن في مرحلة هامة من الموسم وعلينا أن نلعب بشكل جيد وننافس، وتنتظرنا معركة غدا".

وعن اتهام برشلونة بالفساد بالتواطؤ مع الحكم خوسيه ماريا نيجريرا قال: "إنها قضية يتحدث فيها الرئيس أنا هنا لأركز على كرة القدم وهذا هو الأمر في غرفة الملابس".

وواصل "دائما كذلك أتحدث مع الرئيس عن الانتقالات وسنحاول دعم أنفسنا في الصيف والمراكز التي قالها الرئيس هي ما نريدها وهي ظهير وقلب دفاع ومهاجم".

وعن اجتماع إدارة ريال مدريد غدا للحديث عن قضية برشلونة قال: "عليكم توجيه السؤال لهم".

أما عن بيان ريال مدريد اليوم فقال: "أحاول فقط إدارة فريقي ولا نتأثر بجوانب أخرى، علي القلق فقط بشأن لاعبيهم في ظل تركيزي فقط على أرض الملعب".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ62 نقطة بفارق تسع نقاط عن ملاحقه رييال مدريدي.

فيما يأتي أتليتك بلباو تاسعا بـ33 نقطة.

فيما جاء بيان ريال مدريد كالتالي:

"نظراً لخطورة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام في برشلونة ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه للشكوك القائمة على الفساد والعلاقة مع نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، استدعى الرئيس مجلس الإدارة بشكل عاجل غداً الأحد 12 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهراً، لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يراها ريال مدريد مناسبة في هذا الشأن".

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